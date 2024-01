PS Plus Extra, Premium : la liste des jeux qui arrivent en janvier 2024

PlayStation a annoncé les jeux qui rejoidront le catalogue du PS Plus Extra et Premium à partir du 16 janvier 2024. Décidément, le premier mois de l’année est généreux pour les abonnés, avec des titres de qualité ainsi que de nombreux contenus gratuits à récupérer.

Tiny Tina’s Wonderland © Gearbox

Après un mois de décembre où GTA 5 était la star du PS Plus, puis l’arrivée début janvier sur le PS Plus de A Plague Tale : Requiem, d’Evil West et de Nobody Saves The World, Sony lève le voile sur les nouveaux titres de son abonnement vidéoludique. Pour rappel, le PlayStation Plus se divise en trois catégories :

Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99 € par an.

: 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99 € par an. Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99 € par an

: 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99 € par an Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99 € par an

Les titres dévoilés aujourd’hui sont réservés aux formules plus coûteuses Extra et Premium. Tous ces jeux rejoindront le catalogue à partir du mardi 16 janvier. Comme d’habitude, certains ne seront disponibles que sur PS4, d’autres uniquement sur PS5. Sans plus attendre, voici la liste :

Tiny Tina’s Wonderlands – Edition Next-Level (PS4, PS5)

Resident Evil 2 Remake (PS4, PS5)

Hardspace Shipbreaker (PS5)

Lego City Undercover (PS4)

Just Cause3 (PS4)

Sessions : Skate Sim (PS4, PS5)

Shadow Tactics : Blades of the Shogun (PS4)

Vampire : The Mascarade – Swansong (PS4, PS5)

Surviving The Aftermath (PS4)

Comme d’habitude, les trois euros supplémentaires déboursés par les abonnés du PlayStation Plus Premium leur donneront droit à des “Classiques” en plus :

Rally Cross (PS4, PS5)

Star Wars : Episode 1 La Menace Fantôme (PS4, PS5)

Street Fighter : 30th Anniversary Collection (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

Pour rappel, ce mois de janvier vous donne également accès à de nombreux contenus gratuits sur le PS Plus. Il faudra faire vite pour les récupérer !

Quels sont les meilleurs jeux du PS Plus Extra et Premium en janvier ?

Parmi les arrivées de ce mois de janvier, certains jeux se démarquent. Tiny Tina’s Wonderlands plaira aux fans de Borderlands. Ce spin-off du FPS de Gearbox est également axé sur la recherche du meilleur loot, l’amélioration des statistiques de votre personnage et le coop : un très bon choix pour ceux qui recherchent un nouveau jeu à partager entre amis.

À lire > PS Plus : Sony travaillerait sur un « service 3.0 » disponible sur PC et mobile

Nul besoin d’introduire Resident Evil 2 Remake. Cette refonte du classique de 1998 offre une expérience solo palpitante qui vaut le détour. En plus d’améliorations visuelles impressionnantes, le remake propose de nouvelles énigmes et de nouvelles zones à explorer.

Mention spéciale à Shadow Tactics : Blade of the Shogun, malheureusement réservé aux joueurs PS4. Ce Commando-like est un petit chef d’oeuvre de gameplay d’infiltration. En outre, il offre des environnements magnifiques dans le Japon médieval, avec un scénario qui ravira tous les adeptes de chanbara.