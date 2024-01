Nissan casse les prix du leasing social avec une voiture électrique à 65 €/mois

© Pexels

Le leasing fait partie des solutions modernes appréciées par les automobilistes pour acquérir un nouveau véhicule. À tel point que la demande surpasse parfois l’offre. La proposition de leasing pour obtenir une voiture électrique à 100 €/mois lancée par le gouvernement a fait beaucoup d’envieux. Plus de 90 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme dédiée (selon Emmanuel Macron) pour seulement 25 000 véhicules disponibles en 2024.

Ceux qui sont éligibles au leasing social vont pouvoir se tourner vers une nouvelle offre, cette fois venant de Nissan. Le constructeur japonais propose une voiture électrique au prix étonnamment bas de 65 €/mois.

Nissan débarque sur le marché du leasing social avec une voiture électrique à 65 €/ mois

Nissan frappe un grand coup avec son tout premier programme de leasing social. Le constructeur automobile japonais vient d’annonce le lancement d’une offre à 65 €/mois sans apport pour acquérir une Nissan Leaf. Précision importante : seul le modèle Acenta de la gamme est éligible.

Il s’agit d’un véhicule citadin à l’autonomie de 270 km pour une puissance de 40 kWh. L’Acenta embarque aussi Android Auto, qui pourra bientôt résumer vos messages reçus afin que vous gardiez les yeux sur la route.

Son temps de recharge est de 7h30, comme les versions Tekna et N-Connecta. Notez que la location proposée par la firme peut durer jusqu’à 37 mois, ce qui en fait une opportunité particulièrement intéressante.

© Nissan

D’ailleurs, Nissan rappelle que le premier loyer majoré sur son offre de leasing est pris en charge par l’État. En neuf, l’Acenta coûte tout de même la somme de 32 900 €, alors nul doute que le constructeur devrait attirer de nombreux automobilistes avec son programme. Voici les conditions à respecter pour tenter votre chance.

Être majeur et pouvoir justifier d’un domicile en France

Appartenir à un foyer fiscal disposant d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 €

Habiter à plus de 15 km de votre lieu de travail et utiliser votre voiture pour vous y rendre ou effectuer plus de 8 000 km par an en voiture, dans le cadre de votre activité professionnelle

Nissan ajoute que l’offre est valable jusqu’au 31 janvier chez les concessionnaires participants et dans la limite des stocks disponibles. On vous conseille donc de vous décider rapidement si vous souhaitez souscrire au leasing social. Pour profiter de l’offre sans vous déplacer, rien de plus simple : rendez-vous sur le site officiel de Nissan et demandez un devis. Nissan devrait vous recontacter rapidement.

Quoi qu’il en soit, les concurrents du fabricant japonais devraient voir d’un mauvais œil cette offre à prix cassé. Espérons pour les particuliers que cela tire les prix du leasing social sur les voitures électriques vers le bas dans les prochains mois.