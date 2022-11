Contre les coupures d’électricité et l’énergie chère, pensez à la batterie de secours domestique

Et si l’énergie produite par vos panneaux solaires était stockée dans des batteries domestiques pour alimenter votre domicile durant les pannes de courant, les coupures d’électricité, les heures de pointe, et même votre voiture électrique ? C’est la proposition de BLUETTI avec son nouveau système EP600.

Alors que nous vivons une crise énergétique d’envergure et que les pannes de courant ne sont pas à exclure cet hiver, l’intérêt d’investir dans des solutions alternatives pour fournir de l’électricité et du chauffage à son logement devient de plus en plus évident. La marque BLUETTI est spécialisée dans ce type d’équipement et propose avec son produit EP600 un système de stockage d’énergie domestique complet et écologique.

Stocker l’énergie solaire pour devenir indépendant

Le BLUETTI EP600 agit comme une batterie de secours domestique, qui va fournir de l’électricité à votre maison lorsque vous en avez le plus besoin : lors d’une panne de courant, ou lors des heures de pic de consommation, lorsque le prix de l’électricité du réseau est particulièrement élevé. Il permet donc à la fois de faire des économies d’énergie, et de ne pas se retrouver sans courant en cas de problème ou d’incident. Le système convient également pour des personnes qui vivent hors réseau, c’est-à-dire qui n’ont pas recours à une infrastructure commune et qui souhaitent être indépendants énergétiquement, ou pour la vie nomade en camping-car.

Le système de stockage d’énergie EP600 est connecté et fonctionne avec vos panneaux solaires. Comme normalement, il capte et convertit la lumière du soleil en énergie solaire prête à l’emploi pendant la journée. Mais l’avantage principal de cet équipement est qu’il va aussi stocker l’excédent pour une utilisation ultérieure : pendant la nuit quand il n’y a plus de soleil, quand la consommation d’énergie est plus importante que la production, lorsque le fournisseur d’électricité soufre d’un problème sur son réseau… L’énergie ainsi emmagasinée peut en outre être utilisée pour recharger votre voiture électrique.

Le système UPS de l’EP600 effectue une commutation transparente en cas de panne de courant. L’alimentation de secours se déclenche avant même que vous ne vous rendiez compte que votre réseau électrique est défaillant. Elle permet donc de conserver ses appareils domestiques (les ordinateurs, les réfrigérateurs, la télévision) allumés en toutes circonstances, sans interrompre votre concentration ou l’activité que vous étiez en train de mener. En fonction de la capacité choisie pour votre système et de votre consommation, l’EP600 peut assurer une autonomie énergétique de plusieurs jours.

Le pilotage de l’EP600 peut s’effectuer en temps réel et depuis n’importe où grâce à l’application BLUETTI, qui permet de contrôler toutes les fonctionnalités : le réglage des modes de fonctionnement et de l’option UPS, ou encore la vérification des conditions du système.

Une installation simplifiée pour un design modulaire

BLUETTI mise sur une conception modulaire pour son système. Ce design permet de réduire considérablement la taille et le poids de l’équipement au total ainsi que de construire son propre système d’alimentation personnalisé en fonction de vos besoins. Si vous avez la nécessité de seulement 10 kWh pour faire fonctionner les appareils essentiels, par exemple, votre système sera plus léger que si vous optez pour une capacité de 79 kWh, qui requiert seize batteries d’extension B500. Il est aussi possible de remplacer librement chaque module indépendamment des autres.

Les batteries de secours domestiques sont conçues à partir d’un alliage d’aluminium de qualité supérieure, résistant à l’usure. Elles sont certifiées IP65, ce qui signifie qu’elles bénéficient d’une protection complète contre la corrosion, la poussière et l’eau. La vitesse du ventilateur est ajustée automatiquement pour s’assurer de leurs performances de dissipation thermique.

Bonne nouvelle, contrairement à la plupart des systèmes d’alimentation domestique, celui de BLUETTI ne nécessite pas l’installation sur un mur. L’EP600 peut tout simplement être positionné au sol. EP600 est sans émission et silencieux. Il génère moins de 48 dB pendant son fonctionnement et ne perturbera donc pas vos activités à cause du bruit produit, qu’il soit placé en intérieur ou en extérieur. Dans ce deuxième cas, notez qu’il est recommandé de placer les batteries dans une armoire de protection afin qu’elles ne soient pas directement exposées aux rayons du soleil.

Chaque batterie d’extension B500 contient des cellules de batterie LiFePO₄ et un système de gestion innovant pour assurer une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue du produit. Lorsque vous achetez un EP600, vous jouissez d’ailleurs d’une couverture de garantie jusqu’à 10 ans, la meilleure dans l’industrie.

L’EP600 est disponible en précommande à partir de 8 999 euros. Un service d’installation en option est également disponible si vous désirez laisser la mise en place du dispositif à un professionnel.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Bluetti.