NotebookLM : l’IA gratuite de Google pour les étudiants et les auteurs arrive en France

Le service déjà proposé aux Américains depuis bientôt 1 an fait son entrée en France. Entièrement gratuit, il cible les étudiants et les auteurs en quête d’un assistant pour leurs recherches et leurs rédactions. Le modèle s’appuie sur une IA fermée où seules les sources sélectionnées sont retenues.

Annoncé pendant la Google I/O du mois de mai 2023 sous le nom de code Tailwind, NotebookLM a fait ses débuts officiels au mois de juillet 2023 aux Etats-Unis. Aujourd’hui, le service fait son entrée dans plus de 200 pays et territoires dans le monde entier au rang desquels la France.

🤔 NotebookLM, qu’est-ce que c’est ?

D’après la définition donnée par Google, NotebookLM est un assistant de recherche et de rédaction alimenté par l’IA (en l’occurrence Gemini 1.5 Pro). Le service est particulièrement adapté aux étudiants, chercheurs, auteurs et autres universitaires ayant besoin de travailler sur des sources parfaitement maitrisées. Car c’est l’une des caractéristiques de NotebookLM, c’est vous qui sélectionnez les sources, donc pas de souci de véracité des informations (à condition que vos sources soient fiables bien entendu).

Il utilise l’intelligence artificielle pour traiter tous vos documents, pour les analyser et les synthétiser. Les documents d’origine peuvent provenir de Google Drive mais il est également possible d’importer des fichiers au format PDF, des fichiers texte, des Google Slides ou encore de faire un copier-coller de texte directement dans NotebookLM. L’outil gère également les images et peut aussi aller chercher des informations d’après une url.

Pour l’instant, NotebookLM ne produit que du texte mais Google annonce déjà travailler pour que le modèle soit capable à terme de produire des images et vidéos.

Il vous faudra donc dans un premier temps sélectionner un maximum de 20 sources différentes comprenant jusqu’à 200 000 mots chacune. Au total, vous pouvez donc puiser dans 4 millions de mots.

NotebookLM va automatiquement vous proposer une synthèse de vos documents. Ainsi, vous aurez une table des matières, un résumé, une FAQ, une chronologie… et même des idées de problématiques. Vous pouvez bien sûr affiner vos besoins en interagissant avec NotebookLM comme avec n’importe quelle IA.

Pour chacune de vos requêtes, vous pourrez choisir de ne sélectionner que les sources qui vous semblent pertinentes. Et pour chaque analyse proposée par NotebookLM, vous pouvez facilement retrouver la source de l’information.

🤐 NotebookLM et la confidentialité des données

Google affirme que les documents que vous choisirez d’importer resteront privés et qu’ils ne seront pas utilisés pour entrainer son intelligence artificielle. On peut décider de le croire sur parole ou pas… Car il arrive que Google ne dise pas la vérité. C’est ce qui a été démontré très récemment après la fuite de plus de 2500 pages de documents expliquant en détail le fonctionnement de son algorithme de recherche. En effet, ces documents prouvent que Google utilise bien les données récoltées sur Chrome pour améliorer son moteur de recherche, et cela bien qu’il ait nié le contraire à maintes reprises.

C’est donc à chacun de voir s’il souhaite ou pas faire confiance à Google et jusqu’à quel point les informations qu’il va utiliser sont confidentielles.

🤖 Qui sont les concurrents ?

Il est déjà possible de converser avec une IA en imposant ses propres sources. En effet, ChatGPT comme Gemini, pour ne citer qu’eux, le permettent déjà mais il s’agit d’un service réservé aux versions payantes.

L’idée n’est donc pas neuve mais elle présente le mérite (en plus d’être gratuite) d’être conçue pour les chercheurs, auteurs et étudiants avides de synthèse et d’aide à la rédaction. NotebookLM se défend d’être juste une IA de plus mais revendique d’être un outil dont l’usage a été précisément défini et l’interface pensée pour répondre aux attentes de ses utilisateurs.

Il y a fort à parier que les étudiants en phase de révision en cette période d’examen apprécieront. Rappelons toutefois que le service est réservé aux plus de 18 ans.