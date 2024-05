Google mentirait sur le fonctionnement de son moteur de recherche depuis des années

Crédit : Envato

Les petits sites d’actualités comme Tom’s Guide sont hautement dépendants de Google. Ainsi, nos articles sont optimisés de manière à être retrouvés et répertoriés au mieux par le moteur de recherche, avec l’espoir que ses services “Actualités” et “Discover” les relaie. À ce titre, nous observons avec attention les directives de Google en la matière, qui expliquent quel type de contenu est valorisé dans les résultats de recherche et pourquoi : c’est le Search Engine Optimization (SEO).

Pourtant, nos efforts seraient vains. Google aurait menti depuis longtemps sur la manière dont son moteur de recherche fonctionne. C’est ce qu’indique une énorme fuite de documentation obtenue par Rand Fishkin, un spécialiste du SEO. Sa source lui aurait communiqué 2 500 pages de documents dans l’espoir que leur divulgation (via The Verge) contredirait les “mensonges” de Google sur son algorithme de recherche.

Le fonctionnement de Google Search reste extrêmement opaque

La documentation est technique et incompréhensible au premier venu. Elle permet surtout aux spécialistes du SEO de comprendre un peu mieux le fonctionnement de Google et les données employées par le moteur de recherche pour valoriser les pages web. Et selon Rand Fishkin, ces informations sont en contradiction avec les déclarations publiques de Google.

Par exemple, les communicants de Google ont affirmé à plusieurs reprises que l’algorithme n’utilise pas les données de Chrome pour classer les pages. Pourtant, le navigateur internet est mentionné plusieurs fois dans la section de la documentation à ce sujet. Les données issues de Chrome contribuerait notamment à créer les sous-domaines des sites mis en avant directement dans les résultats de recherche.

Les sous-sections de Google Search

De même, Google insiste depuis longtemps que fournir des informations sur les auteurs d’articles (comme votre serviteur) n’est pas obligatoire. Il s’agit simplement de rassurer les lecteurs, sans aucun impact sur le SEO. Pourtant, la fuite montre que le moteur de recherche collecte des données sur les auteurs de pages. Il n’est pas mentionné explicitement dans la documentation s’il s’agit d’un paramètre dans le classement des résultats, mais visiblement Google garde une trace de cet attribut. Mais dans quel but ?

Cette fuite souligne encore une fois à quel point le fonctionnement de Google est l’un des secrets d’industrie les mieux gardé de la planète. Malgré 2 500 pages de documentation, difficile de tirer beaucoup d’enseignements sur son fonctionnement. Et en s’équipant de fonctions d’IA, le fonctionnement du moteur de recherche risque de devenir encore plus opaque dans la manière dont il traite les résultats.

