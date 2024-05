OpenAI lance ChatGPT Edu : un outil d’IA pour les élèves, les étudiants et les professeurs

L’intelligence artificielle arrive dans les universités : OpenAI lance ChatGPT Edu, une version de son célèbre chatbot conçue pour un usage pédagogique. Cet outil promet d’aider les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les services administratifs à améliorer leurs tâches quotidiennes.

ChatGPT Edu est lancé © OpenAI

OpenAI a récemment lancé ChatGPT Edu, une version de ChatGPT conçue pour « un usage responsable et bénéfique » au sein des universités. Cet outil s’adresse aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et aux services administratifs.

ChatGPT Edu débarque dans les universités : l’IA au service de l’apprentissage ?

ChatGPT Edu est basé sur le dernier modèle de langage GPT-4o, sorti en mai 2024. Il permet non seulement de traiter du texte, mais également des images. OpenAI dit que la version Edu bénéficie d’un niveau de sécurité et de contrôle renforcé, adapté aux besoins des institutions académiques.

En dépit des craintes exprimées dans les médias concernant l‘utilisation de ChatGPT par les étudiants pour tricher, OpenAI souligne que de nombreuses universités de renom, telles qu’Oxford, Wharton, l’Université du Texas à Austin,l’Arizona State University et Columbia University, utilisent déjà avec succès ChatGPT Enterprise.

Voici les principales fonctionnalités de ChatGPT Edu :

Accès à GPT-4o, le modèle récent d’OpenAI

Aanalyse de données, navigation web et synthèse de documents

Possibilité de créer des versions personnalisées de ChatGPT et de les partager au sein de l’espace de travail universitaire

Limites de messages supérieures à la version gratuite de ChatGPT

Plus de 50 langues prises en charge

Authentification unique (SSO), SCIM 1 pour la protection des données

Les conversations et les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d’OpenAI.

OpenAi donne quelques exemples concrets d’utilisation de l’IA dans l’enseignement supérieur, comme le tutorat personnalisé pour les étudiants, l’aide à la rédaction de CV et à la recherche d’emploi ou le soutien à la recherche et à la correction pour les profs.

OpenAI cite l’exemple du professeur Ethan Mollick, dont les cours à Wharton — l’une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde — utilisent ChatGPT pour les réflexions finales. Les étudiants discutent avec un modèle d’IA formé sur le contenu du cours, ce qui les incite à réfléchir plus profondément à la matière, dit l’entreprise.

OpenAI n’a pas communiqué le prix exact de ChatGPT Edu, ni où, ni comment l’utiliser. On ne sait pas non plus encore quels seront les pays où il sera disponible. Les établissements d’enseignement intéressés peuvent apparemment contacter l’équipe d’OpenAI pour en savoir plus.