Nvidia GeForce RTX 5090 : sa date de sortie se profile bel et bien pour 2024, mais il y a un hic

Des informations prometteuses circulent sur la toile : Nvidia pourrait lancer sa nouvelle génération de cartes graphiques, les GeForce RTX 5000, d’ici fin 2024. Au menu, des performances décuplées et l’intégration de l’intelligence artificielle.

RTX 5090 (concept) © DR

L’attente pour la prochaine génération de cartes graphiques signées Nvidia pourrait être plus courte qu’initialement anticipée. Des rumeurs agitant le milieu technologique suggèrent que la firme s’apprête à lancer une toute nouvelle gamme de GPU GeForce RTX 5000, et leur arrivée sur le marché pourrait intervenir dès cette année.

Cette information intervient après des mois d’incertitude quant aux intentions de Nvidia concernant l’architecture Blackwell (nom de code de la série RTX 5000). Alors que certaines indiscrétions évoquaient un lancement en 2025, le Youtubeur Moore’s Law is Dead a ravivé l’optimisme en s’appuyant sur des sources internes.

RTX 5090 fin 2024, mais pour les autres modèles, il faudra attendre

Ses sources annoncent donc une potentielle sortie au quatrième trimestre 2024 pour la version destinée aux ordinateurs de bureau, plus précisément la carte phare GeForce RTX 5090, qu’on annonce 70 % plus rapide que l’actuelle 4090.

Toutefois, un élément vient tempérer cet enthousiasme : les versions portables de ces cartes graphiques pourraient connaître un léger retard. Certaines sources évoquent en effet un décalage de 1 à 2 mois, repoussant leur arrivée à début 2025. Cela ne constituerait pas une surprise majeure, compte tenu de la stratégie de lancement échelonné employée par Nvidia par le passé. On se souvient notamment de l’attente qui avait entouré la sortie des RTX 4000 portables. Nous pourrions donc faire face à un scénario similaire.

Pour autant, des motifs d’espoir demeurent. Ces GPU nouvelle génération promettent des améliorations significatives en matière de performances. Les informations divulguées font état d’une mémoire GDDR7 et d’une compatibilité PCIe Gen 5, se traduisant potentiellement par des machines bien plus véloces et efficientes énergétiquement par rapport à la série RTX 4000 actuelle.

Une petite incertitude persiste concernant la consommation d’énergie et la dissipation thermique. La série RTX 4000 est réputée pour sa relative sobriété énergétique, et les joueurs espèrent que Nvidia saura maintenir cette tendance. Gageons donc pour des machines silencieuses et bien refroidies qui ne transformeront pas votre pièce en fournaise.

Un dernier élément mérite d’être pris en considération : l’intérêt récemment porté par Nvidia à l’intelligence artificielle pourrait engendrer un retard pour les RTX 5000. L’entreprise semble déterminée à faire de ses GPU des centrales de l’IA, ce qui pourrait entraîner un détournement de ressources initialement dédiées au développement de matériel spécifiquement conçu pour le jeu vidéo.

En dépit de tout ça, la rumeur enfle, et la perspective d’un lancement en 2024 pour la GeForce RTX 5090 version desktop est indéniablement stimulante.