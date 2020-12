Nvidia RTX 3090 : MSI s’est fait dérober pour plus de 300 000 euros de cartes graphiques

Le lancement des produits tech de cette fin 2020 sont décidément mouvementés. Outre les problèmes de stocks, on signalait récemment des vols et braquages liés aux PlayStation 5 et Xbox Series X. La semaine dernière, c’est une usine de MSI en Chine qui en a fait les frais. Un grand nombre de RTX 3090 custom ont été volées à la sortie de l’usine.

La MSI RTX 3090 Ventus 3X. Crédits : MSI.

MSI RTX 3090 : 224 cartes graphiques auraient été volées

La nouvelle vient d’un compte Twitter qui a dévoilé un mémo interne de MSI. L’utilisateur @GoFlying8 a posté ce mémo en intégralité, daté du 4 décembre. Dans un premier temps, le document annonce qu’un grand nombre de cartes graphiques a été « volé par des criminels ». L’incident a été rapporté à la police et une enquête est en cours. Le document encourage les employés à coopérer et à transmettre toute information susceptible de remonter aux auteurs du vol. La firme propose une récompense fixée à environ 12 600 euros, tout en promettant l’anonymat du dénonciateur.

Dans la suite du communiqué, l’entreprise promet la clémence aux employés impliqués qui aideraient à la récupération des cartes graphiques. Le document ne précise pas la quantité d’unités volées. Une source chinoise parle de quarante conteneurs de RTX 3090 disparus, ce qui représenterait 224 cartes graphiques.

RTX 3090 : son prix élevé et ses stocks limités en font une cible idéale pour les voleurs

Les lancements de produits dans le monde de la technologie sont compliqués, en cette période de Covid-19. Nvidia en a fait les frais avec le lancement des RTX 3000, dont les stocks sont encore limités. Résultat, le prix de ces nouveaux produits explose sur le marché de l’occasion. Ce phénomène a touché les nouvelles cartes Nvidia,puis le lancement des consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft. La rareté de ces produits en fait des objets très convoités et très onéreux. Dans le cas de la RTX 3090, certaines enchères Ebay montent jusqu’à 15 000 euros, avec un prix d’achat plus régulièrement situé à environ 2500 euros. Malheureusement, cela encourage les vols et arnaques et prive une partie du public d’accéder à ces produits.

