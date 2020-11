PS5 et Xbox Series X : vols, arnaques, braquages, ruptures de stock… des lancements mouvementés

Les PS5 et Xbox Series X/Series S sont victimes de leur succès, en pleine pandémie. Un succès qui entraîne des dérives, entre vols, parfois violents, et autres reventes sur les sites dédiés à prix prohibitif.

Le 10 novembre dernier, Microsoft a lancé ses Xbox Series X et Series S. Du côté de Sony, c’est le 19 novembre que les PS5 et PS5 Digital Edition sont arrivées sur le marché français avec certaines exclusivités, comme Astro’s Playroom et son hommage à Final Fantasy 7. Mais à ces deux dates, il ne fallait pas s’attendre à trouver l’une des machines à l’achat.

Les consoles ont du mal à arriver chez certains joueurs

Les Xbox Series X et Series S et PlayStation 5 étaient proposés, en amont, à la réservation et les stocks se sont écoulés à une vitesse fulgurante. Le résultat d’un engouement plus fort que jamais autour du jeu vidéo, divertissement idéal en plein confinement.

Si certains chanceux ont pu mettre la main sur ces machines, qui s’affrontent déjà dans un test de performances, d’autres n’ont pas eu cette chance et des envieux n’ont pas hésité à les dérober. Sans oublier des offres ahurissantes qui pullulent sur les sites de vente en ligne, avec des Xbox Series X, Series S et PS5 proposées au double du prix d’achat par des revendeurs pouvant être qualifiés d’opportunistes.

PlayStation 5 : Amazon s’exprime sur les vols

C’est notamment la BBC qui révèle l’affaire. Des PlayStation 5 n’ont pas été livrées et certains transporteurs sont directement visés par des accusations de vols. A ce propos, Amazon a décidé de réagir, alors que des joueurs, français comme anglophones, se plaignent de ne pas avoir réceptionné la console de Sony.

Nous sommes réellement navrés à ce propos et enquêtons sur ce qui a pu se passer. Nous voulons rendre nos clients heureux, et cela n’a pas eu lieu pour une infime partie de ces commandes. Nous contactons tous les clients qui ont eu eu un problème et les avons informés afin de pouvoir y remédier. Quiconque a eu un souci peut contacter notre service client pour obtenir de l’aide.

– Amazon

same boat – it was out for delivery. Was on my street, then outside my house. And then delivered. Except it wasn’t. Been told I have to wait 48 hours then either refund or new one. But there isn’t any stock… so I guess I’m not getting the PS5 I ordered two months ago pic.twitter.com/goeeyLyyWG — abe froman (@StephenDonophan) November 19, 2020 « Même bateau, c’était en livraison, dans ma rue, puis devant ma maison, et livré. Sauf que ce n’était pas le cas. On m’a dit que je devais attendre 48 heures, puis un remboursement ou une nouvelle (PlayStation 5). Il n’y a pas stock… donc je suppose que je ne vais pas avoir la console que j’ai commandé voilà deux mois ».

La BBC explique que certains livreurs utilisent une ruse bien précise : remplacer le contenu du colis par d’autres produits pour donner l’impression d’un poids similaire. Comme l’atteste le tweet ci-dessous, un joueur a découvert de la nourriture pour chat à la place de sa PlayStation 5. Amazon aurait proposé un remboursement/une nouvelle console en plus d’une petite consolation de 11 euros, sous forme de bon d’achat.

Après avoir commandé/acheté sa PlayStation 5 et avoir reçu son colis Amazon, @/flagwithoutwind a ouvert la boîte et a trouvé de la nourriture pour chat. Il s'est alors plaint à l'entreprise en demandant un renvoi/remboursement. Amazon lui a offert un bon de pardon de 11€. pic.twitter.com/0ERJZAQGqD — Bouteflikov ™ 📚 (@Bouteflikov) November 27, 2020

Le Figaro cite de son côté l’exemple d’un livreur Amazon parlant ouvertement du vol d’une PlayStation 5 dans un tweet fortement relayé mais supprimé. Le média explique que l’on aperçoit l’homme, avec la console dans son salon, se vanter de l’avoir dérobée à un client. Le livreur se fait ensuite remonter les bretelles par son supérieur, au téléphone. Les exemples sont nombreux et pullulent sur la toile et réseaux sociaux, ces derniers jours. Amazon, contacté par Le Figaro, explique que « ce type d’incident est rare ». Mais l’entreprise n’est pas la seule pointée du doigt : on parle également de Chronopost, société française spécialisée dans la livraison express.

ces une blague il ma rien livré du tout le livreur de chronopost qui viens volé ma PS5 commandé sur cdiscount j'ai opté pour une livraison point relais vous l'avez expédier à domicile grave erreur avec le confinement les livreur signe à notre place 399.99€ dans le cul pic.twitter.com/qGh4T8KVwX — MrFred Gaming (@Mrfredgaming) November 19, 2020

Si les vols pour la Xbox Series X/Series semblent moins nombreux, sans doute car la marque PlayStation est plus forte, des cas existent également. Plusieurs acheteurs font état d’une disparition de la machine sur les réseaux sociaux. Ainsi, un joueur explique sur Twitter que son colis a été volé lors du triage, et précise attendre la Xbox Series X depuis des années. Un autre a décidé d’identifier Microsoft sur ce même réseau social, rapportant qu’Amazon ne sait pas où se trouve sa machine.

Pour ces victimes malheureuses, seul le choix du remboursement semble s’imposer. Car pour rappel, les Xbox Series X, Series S et PS5 sont en rupture de stock… Il ne faut donc pas espérer avoir droit à un remplacement dans l’immédiat.

PS5 et Xbox Series au coeur de nombreux vols à main armée

La pénurie de PlayStation 5 est telle que certains n’hésitent pas à commettre des délits pour une simple console. Toujours d’après Le Figaro, un entrepôt Fedex, situé près de Lyon, a été attaqué par plusieurs voleurs qui ont dérobé des PlayStation 5. Les individus armés, au moins trois, ont pénétré les lieux vers 8 heures, mardi dernier. Les employés présents sur place ont été menacés.

Le Figaro rapporte que ce genre de fait divers se multiplie à l’approche des fêtes, et la rareté de la PS5 n’arrange sûrement pas les choses (mais ne justifie en rien de commettre un braquage armé). La gendarmerie n’a, pour le moment, pas mis la main sur les malfrats qui ont pris la fuite à bord d’une voiture et d’un fourgon.

Les Etats-Unis ne sont pas épargnés non plus par le phénomène, et les exemples fleurissent sur la toile. Le Chicago Suntimes rapporte un vol à main armée commis par un adolescent de 15 ans. Le jeune homme avait donné rendez-vous à deux individus pour acheter la PlayStation 5, grâce à une application (type Leboncoin), avant de pointer une arme sur eux et dérober la machine. La police a mis la main sur l’adolescent, qui fait désormais face à un chef d’accusation de vol à main armée. Le Chicago Suntimes relève que plusieurs affaires avec le même mode opératoire ont eu lieu au Canada, à New-York, dans le Michigan, etc.

La Xbox suscite les convoitises – Crédit : Microsoft

La Xbox Series X est également concernée par ces vols violents. Le Daily Voice nous rapporte des histoires similaires pour la machine de Microsoft, dont les écrans OLED de LG offrent la meilleure expérience de jeu possible. Le média nous explique que, « pour la seconde fois en une semaine », un homme a utilisé une application pour tendre une embuscade au vendeur d’une Xbox Series X dans la ville de Westchester. Le voleur s’est présenté avec une arme de poing. La victime s’est également faite dérober les clés de sa voiture et son iPhone. La police précise que la description du voleur correspond à celle d’une autre affaire, cette fois-ci concernant le vol d’une PlayStation 5 avec la même mode opératoire. L’assaillant n’a pas été retrouvé.

Des PlayStation 5 et Xbox Series X/Series S proposés à des prix exorbitants

Un prix x2,5 plus élevé pour la Xbox Series X – Crédits : Nassim Chentouf / Tom’s Guide

Chaque fois qu’un produit devient rare, ici des consoles de jeu next-gen, de petits malins s’engouffrent dans la brèche et revendent les machines à prix d’or. Business Insider nous a révèle même que certains « malins » utilisent des bots lorsque la PlayStation 5 est de nouveau disponible, dans le but d’en rafler le maximum possible et les revendre avec une énorme marge à la clé.

Un petit tour sur Leboncoin montre que beaucoup revendent la Xbox Series X entre 650 euros et 850 euros, quand ce n’est pas 1000 euros. Pour rappel, la machine coûte… 499,99 euros. Autant dire que certains s’octroient une belle marge, profitant de la pénurie. Surtout lorsque l’on sait que Microsoft ne peut pas suivre la demande et que de nouveaux stocks n’arriveront qu’en 2021, rapporte IGN. Notons également que des vendeurs appellent même la console « Xbox série x », preuve qu’il s’agit d’annonces provenant de personnes qui ne connaissent pas réellement la machine.

La fameuse troisième nouvelle console de Microsoft, la « Xbox série x » au prix de 700 euros.. – Crédits : Nassim Chentouf / Tom’s Guide.

Pour la PlayStation 5, qui reste une marque plus populaire que Xbox, on trouve des prix encore plus prohibitifs. Outre le fait que la machine soit également affichée entre 600 et 750 euros, contre 499 euros en boutique, certains n’hésitent pas à largement abuser. Ci-dessous, un vendeur qui affiche la PlayStation 5 à… 2500 euros. Une annonce qui n’a pas trouvé preneur (et encore heureux !).

PS5 Leboncoin – Crédits : Nassim Chentouf / Tom’s Guide

Inutile de préciser que tous les autres sites de vente en ligne entre particuliers, comme eBay, connaissent des situations similaires. Sur ebay d’ailleurs, les PS5 partent en moyenne à 850 € et montent à 1500 ou 2000 € par moment.

Sur ebay, les PS5 partent comme des petits pains à des prix gonflés – Crédit : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Patience, mère de toutes les vertus

La PlayStation 5 sera bien disponible pour tout le monde, dans un futur proche – Crédit : Sony

La meilleure solution, à l’heure actuelle, pour se procurer les Xbox Series X, Series S et PlayStation 5, qui accueilleront Rainbow Six Siege en 120 FPS 4K, reste… d’attendre. Sony a promis de son côté que de nouveaux stocks seront acheminés avant Noël. De quoi garder une lueur d’espoir pour les plus impatients. Néanmoins, PlayStation nous a assuré qu’il ne fallait pas attendre à un retour à la normale avant avril 2021.

Les Xbox One et PlayStation 4 n’ont pas dit leur dernier mot, et beaucoup de jeux vont être cross-gen. PlayStation a dores et déjà annoncé que tous les jeux PS5 sortiraient aussi sur PS4 et ce jusqu’en 2022.

De plus, les jeux PS4 pourront évoluer avec une mise à jour vers l’actuelle génération… gratuite. Ce sera notamment le cas de Cyberpunk 2077, qui sortira vraiment le 10 décembre. Du côté de la PlayStation 5, certains jeux en profitent déjà comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Sans oublier que Sony veut effectuer une transition entre l’ancienne génération et l’actuelle sur trois ans. Chez Microsoft, Halo Infinite sortira sur Xbox One et Xbox Series X.

L’offre finira bien par rattraper la demande et les Xbox Series X/Series S/ PlayStation 5 seront disponibles en masse, pour tout le monde, comme le sont actuellement les Xbox One et PlayStation 4.