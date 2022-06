Obi-Wan Kenobi : l’épisode 5 lève le voile sur un mystère de la prélogie

Duel d’entraînement entre Anakin et Obi-Wan – Crédit : Disney+

La série Obi-Wan Kenobi a un double intérêt. En premier lieu, elle permet de raconter le périple du Jedi entre l’épisode III et IV de la saga, une période qui restait jusqu’alors peu documentée dans le canon. La série éclaire également certaines zones d’ombre des films précédents. L’épisode 4 d’Obi-Wan Kenobi nous apprend notamment que Vador a utilisé une technique de Reva pour traquer l’Alliance rebelle dans Un Nouvel Espoir.

Fraîchement diffusé, le cinquième épisode s’attarde quant à lui sur la prélogie par l’entremise de flashbacks. On y voit Obi et Anakin s’entraînant à la pratique du sabre laser sur Coruscant. Au vu du physique du jeune Skywalker (rajeuni numériquement pour l’occasion) et des armes utilisées, on peut situer cette scène quelque temps avant L’Attaque des Clones. Un film dans lequel Ani explique à Padmé à quel point il est frustré par son Maître : « Dans certains domaines, de nombreux domaines, je suis meilleur que lui. Je suis prêt pour les épreuves. Mais il me trouve trop imprévisible. Il me freine ».

À lire > Star Wars : voici le plus gros défaut d’Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan pointe du doigt la soif de victoire d’Anakin

Pourquoi Obi-Wan l’empêche à l’époque de passer les épreuves pour devenir Chevalier Jedi malgré ses grandes capacités ? La série Disney+ permet enfin de répondre à cette question. Au cours du duel d’entraînement, Anakin déploie toute sa fureur pour gagner contre son Maître. Il parvient finalement à désarmer ce dernier. « Ta soif de victoire t’aveugle », lance alors Kenobi.

Alors qu’il pense que la victoire est sienne, Obi-Wan parvient à esquiver ses attaques et utilise la Force pour chiper son sabre. Et de lui donner une bonne leçon : « Tu es un grand guerrier, Anakin. Mais ce besoin de prouver ta valeur cause ta perte. Tant que tu ne le surmonteras pas, un padawan, tu demeureras ». Cette scène met en exergue le gros point faible d’Anakin. Malgré sa grande puissance, il est trop obnubilé par sa rage de vaincre ce qui peut lui jouer des tours. Comme sur Mustafar où il sera vaincu par Obi-Wan à cause d’un trop-plein de confiance.

Alors que Vador tente d’enterrer son passé de Jedi dans la série, il continue d’être hanté par les mots d’Obi-Wan. Lesquels résonneront aussi dans Un Nouvel Espoir. Lors de l’ultime duel contre Kenobi, le Sith déclame ainsi, comme pour se convaincre : « La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j’étais votre disciple. Aujourd’hui je suis le maître ! ».