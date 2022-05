Obi-Wan Kenobi : Dark Vador « essaie d’enterrer Anakin », révèle Hayden Christensen

Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série dans l’univers de Star Wars sera disponible demain sur Disney+. En attendant, l’acteur Hayden Christensen a fait une révélation importante sur son personnage Anakin Skywalker, alias Dark Vador. Dans Obi-Wan Kenobi, Dark Vador veut apparemment oublier son passé de Chevalier Jedi et « enterrer Anakin », selon les propos de Hayden Christensen.

Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Pour rappel, la série Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les évènements de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith « où Obi-Wan Kenobi a fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s’est tourné vers le côté obscur ». Ewan McGregor et Hayden Christensen sont de retour dans leur rôle respectif d’Obi-Wan et d’Anakin Skywalker. D’ailleurs, Ewan McGregor a récemment déclaré qu’il est partant pour une deuxième saison.

Dark Vador est « très motivé dans sa poursuite de la chasse aux Jedi restants » dans Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen a accordé une interview de dernière minute à Yahoo Entertainment avant la diffusion de la série. L’acteur a expliqué que Dark Vador est « un personnage très complexe, il y a beaucoup à creuser. Il est en mission. Il est très motivé dans sa poursuite de la chasse aux Jedi restants, et cette mission est très personnelle pour lui ». Dark Vador cherche à s’éloigner le plus possible de son passé de Chevalier Jedi.

« Il essaie d’enterrer Anakin aussi profondément que possible à l’intérieur… Il essaie de tuer ce côté de lui-même », a ajouté Hayden Christensen. Les fans sont notamment très impatients de voir le duel entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador comme une photo officielle de la série l’a révélé.

Un nouveau teaser d’Obi-Wan Kenobi diffusé il y a seulement quelques jours illustre bien à quel point la traque des Jedi sera importante dans la série. On s’attend donc à voir un Dark Vador sans pitié qui ne reculera devant rien pour éliminer tous les maîtres Jedi. De son côté, Obi-Wan Kenobi devra surveiller Luke Skywalker, même si l’oncle du jeune Padawan ne sera pas d’accord.

