Obi-Wan Kenobi : pourquoi les Inquisiteurs Sith s’appellent « frère » et « sœur » ?

Dans la série Obi-Wan Kenobi, on remarque que les Inquisiteurs Sith s’appellent « frère » et « sœur » entre eux. Voici pourquoi.

Les Inquisiteurs à l’assaut des Jedi – Crédit : Disney+

La série Obi-Wan Kenobi a réalisé le meilleur démarrage de Disney+ toutes séries confondues. Il faut dire que les fans de Star Wars étaient très curieux de découvrir cette période inconnue de la saga où Luke n’est qu’un jeune enfant et Obi-Wan doit échapper aux sbires de Vador. Justement, les fameux Inquisiteurs Sith sont au cœur de la série.

Reva, dont l’actrice Moses Ingram a été victime de racisme, est notamment nommée Troisième Sœur par le Grand Inquisiteur et un autre collègue lui-même appelé Cinquième Frère. Mais pourquoi tous les Inquisiteurs ont l’air de former une fraternité ?

Pour rappel, ils appartiennent à une organisation de guerriers créée à l’issue de l’épisode III. Formée d’anciens Jedi ayant basculé du côté obscur pour ne pas être tués, cette escouade a un objectif ultime : traquer les derniers Jedi ayant survécu à l’Ordre 66 et les individus sensibles à la Force.

Des Inquisiteurs Sith fraternels ? Seulement sur le papier

Sous le commandement de Vador et Sidious, les Inquisiteurs sont toutefois loin d’être des Sith malgré leur maîtrise du côté obscur et du combat au sabre laser. Et pour cause, la « Règle des Deux » de Dark Bane prime toujours à cette époque (deux Sith à la fois, un maître possédant le pouvoir et un apprenti qui le brigue).

Ces subalternes ne portent ainsi pas le titre de « dark ». Et contrairement aux Sith, qui opèrent généralement seuls, les Inquisiteurs forment un groupe uni (du moins en apparence), combattant leurs ennemis côte à côte en équipe. D’où le fait qu’ils s’appellent par des titres fraternels entre eux.

Toujours est-il que la compétition est bien vivace entre les différents Inquisiteurs, dévorés par la jalousie et la haine. On le voit d’ailleurs dans la série Obi-Wan Kenobi, Reva n’en faisant qu’à sa tête pour mettre la main sur le Jedi (attention gros spoiler à venir !). Lassée d’être humiliée par son patron, elle n’hésite d’ailleurs pas à embrocher le Grand Inquisiteur qui souhaitait s’attribuer le mérite de la capture de Kenobi, probablement pour impressionner Vador. Force est de constater que l’ambition prime sur « l’esprit de famille » douteux de l’Inquisitorius…