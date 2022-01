Oculus Quest 2 : un cadeau de Noël digne de la N64 pour ces enfants (vidéos)

À Noël, l’Oculus Quest 2 a eu son véritable « moment Nintendo 64 » dans de nombreux foyers. Sur Reddit, sur les réseaux sociaux et ailleurs, des vidéos d’enfants en pure extase à la découverte de leur cadeau circulent, non sans rappeler ce fameux Noël de 1997 pour bon nombre d’entre-nous.

© YouTube, raw64life

Non, la Nintendo 64 n’aura pas été la seule console à faire bondir les enfants de joie à Noël. Alors que Sony vient tout juste de présenter le PSVR 2, sur Reddit, d’amusantes vidéos nous montrent des enfants déballant leurs cadeaux de Noël, avec à l’intérieur la boîte du casque de VR grand public de Meta, l’Oculus Quest 2. Leurs réactions nous rappellent celles de Noël 1997, lorsque les enfants découvraient avec joie (et pure folie) une Nintendo 64 au pied de leur sapin.

Un Oculus Quest 2 pour Noël

Il faut dire qu’en 2022, l’Oculus Quest 2 — désormais nommé Meta Quest 2, pour rappel — est le casque VR le plus accessible du marché. Il se déniche, à l’heure actuelle, au prix public de 349 €, là où le Vive PRO 2 est affiché à 799 € nu.

En tant que casque de VR semi-nomade, il peut lancer une flopée de jeux à la volée achetables sur la boutique Oculus. Mais aussi des jeux AAA comme Half-Life Alyx, lorsqu’il est relié à un PC par câble et grâce à la fonctionnalité Oculus Link (récemment sortie de bêta). Sa fiche technique n’a pas non plus à rougir de la concurrence : il est équipé d’un Quelcomm Snapdragon XR2, de 6 Go de RAM, en 128 Go ou 256 Go, avec jusqu’à 90 Hz de taux de rafraîchissement et 110° d’angle de vision.

Voici quelques vidéos d’enfants en extase devant leur cadeau dégotées sur Reddit — avec, en prime, un très réussi Naruto run.

Bien évidemment, nous faisons référence à cette vidéo, qui rappellera de bons souvenirs à certains.

La Nintendo 64 était une console de jeu vidéo grand public. Avec ses jeux phares, elle aura redéfini certains genres, tels que Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time. S’il est moins évident de faire complètement le lien avec l’Oculus Quest 2, ces vidéos démontrent que le casque de VR est devenu, lui aussi et dans une moindre mesure, un produit culturel important. Et ce, malgré son interdiction d’utilisation aux enfants de moins de 13 ans (source).

Avec ses 10 millions d’exemplaires écoulés selon Qualcomm (source), l’Oculus Quest 2 est également devenu une référence en termes de VR. Grâce à son prix, une campagne marketing réussie et à sa facilité d’utilisation, le casque de Facebook aura (enfin) réussi à mettre la VR dans les mains du grand public. Quant à savoir si c’est une bonne chose, ça, on vous laissera en décider.