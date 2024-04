Offrez-vous une nouvelle identité et surfez tranquille avec Surfshark

Volonté de préserver votre identité et de limiter le spam ? Besoin de se réfugier derrière une adresse mail temporaire ? C’est ce que propose Surfshark avec Alternative ID, un service éminemment pratique qui vous aidera à rester anonyme quand vous le souhaitez. Une offre d’autant plus alléchante qu’une réduction de plus de 80% est actuellement en cours.

Plus personne ne l’ignore, s’inscrire sur un site, un service, participer à un concours… peut générer par la suite beaucoup de communications non désirées et polluer à tout jamais votre boite mail. Surfshark avec Alternative ID a trouvé la parade : vous créer une identité fictive et une adresse email temporaire à utiliser sur Internet.

Cette protection est accessible en souscrivant à l’offre Surfshark Starter. Et grâce à une promotion exceptionnelle cela ne vous coûtera que 2,99 euros/mois pendant 12 mois avec en prime 2 mois gratuits offerts. L’offre comprend également l’accès à un VPN sécurisé ainsi qu’à un bloqueur de pub et de pop-ups de consentement (pour éviter les cookies).

Une nouvelle identité en quelques clics

Pour fabriquer votre nouvelle identité, vous devez tout d’abord déterminer le profil que vous souhaitez (sexe, âge, pays…) ou au contraire laisser Surfshark vous faire des propositions de façon aléatoire. Vous obtiendrez donc un prénom, un nom, une date de naissance… ainsi qu’une adresse email correspondante. Si cela vous ne convient pas, vous pouvez générer une nouvelle identité jusqu’à obtenir un résultat qui vous plaît. Il est même possible de choisir le nom de domaine parmi une liste.

Tous les courriers qui seront envoyés à cette adresse seront alors automatiquement transférés sur votre boite mail. A vous de mettre en place les règles qui permettront de les isoler pour les identifier rapidement.

Mais bien sûr, si vous souhaitez que cette adresse disparaisse, rien de plus simple, vous pouvez la supprimer ou la changer et, de fait, annuler tous les envois programmés sur cette adresse.

Shopping, concours, période d’essai… tout tester sans être importuné

Les occasions de vouloir rester anonyme ne manquent pas. Ainsi, si vous achetez régulièrement sur Internet (à condition bien sûr qu’il n’y ait pas une livraison au bout), il peut être judicieux de s’appuyer sur une adresse email temporaire qui, une fois la transaction bouclée, pourra être désactivée. Vous éviterez ainsi la multitude d’emails commerciaux que vous allez inéluctablement recevoir par la suite.

Une précaution également utile si vous choisissez de souscrire à une période d’essai pour une application ou un service. Si vous décidez au terme de votre test que vous ne souhaitez pas poursuivre, vous n’aurez pas à subir les multiples relances du service en question.

Vous êtes du genre à participer à tous les concours qui se présentent ? Là encore Alternative ID est une technique très utile pour que votre adresse ne finisse pas chez tous les data brokers dont l’activité consiste à monétiser au mieux les données récoltées sur le Net.

Et même si vous faites confiance au service de base, difficile d’être certain qu’il a les capacités pour protéger effectivement les données qu’il a collectées sur vous.

L’actualité de la sécurité suffit à s’en rendre compte, les pirates ne s’arrêtent jamais et il ne se passe pas une semaine sans qu’une entreprise annonce avoir été victime d’un vol de données.

Une gestion simplissime

Créer soi-même un email « jetable » pour reproduire ce service peut paraitre simple. Pourtant, dans les faits, on observe de nombreuses différences avec la fonctionnalité conçue par Surfshark.

Ainsi, pour générer un email « poubelle » que vous utiliserez quand vous souhaitez préserver votre boite mail d’origine vous devrez malgré tout avoir une adresse de secours valide. Il vous faudra donc laisser un « vrai » email. De même, vous n’aurez pas forcément la possibilité de vous identifier dans le pays de votre choix. Une limitation pour accéder à certains services localisés à l’étranger.

Mais, surtout, vous ne bénéficierez pas de l’interface proposée par Surfshark qui permet de gérer facilement la création ou la destruction des profils créés. Vous ne vous retrouverez pas avec de multiples boites mail à gérer.

Et contrairement à d’autres services concurrents qui se proposent de vous fournir une adresse email jetable, avec Surfshark Alternative ID, c’est vous qui choisissez quand vous souhaitez détruire l’un de vos emails fictifs. Pour que l’expérience soit fluide, vous pouvez utiliser le service directement comme une extension à votre navigateur (disponible sur Chrome, Firefox ou Microsoft Edge) ou en utilisant l’application Surfshark que ce soit sur le Web ou sur Mobile (Android et iOS).

Alternative ID est accessible dans toutes les formules proposées par Surfshark (Starter, One et One+) ce qui vous permettra de profiter aussi des autres produits comme le VPN, le bloqueur de publicités et même d’une protection antivirus complète pour quelques euros par mois.

Rappelons qu’en ce moment l’offre Surfshark Starter bénéficie d’une réduction de 81% et de 2 mois gratuits.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Surfshark.