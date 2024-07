One UI 6.1.1 : les nouvelles fonctionnalités de Galaxy AI vont vous bluffer

Ça y est, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold6 et Flip6. La sortie de ces fleurons signifie le lancement d’une nouvelle version de la surcouche One UI pour Android 14. De l’IA, encore de l’IA : voilà le programme de cette mise à jour.

Comme d’habitude chez Samsung, un nouveau fleuron amène avec lui une nouvelle version de One UI, la surcouche d’Android. Pour les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 présentés à Paris ce mercredi 10 juillet, c’est One UI 6.1.1. Une petite mise à jour donc, puisque le système d’exploitation ne change pas énormément de choses par rapport à la 6.1. C’est surtout l’ajout de fonctionnalités à Galaxy AI qui justifient ce numéro supplémentaire.

Quels changements apporte One UI 6.1.1 pour Android 14 ?

One UI 6.1.1 apporte tout d’abord quelques changements mineurs à l’interface utilisateur. Surtout, les Paramètres hébergent désormais un nouveau menu dédié à Galaxy AI : de quoi mieux contrôler les fonctionnalités d’IA, désormais nombreuses pour certains appareils comme le Galaxy S24. Plus besoin de passer par plusieurs sous-menus pour activer ou désactiver certains outils.

Réservé au Galaxy Z Flip 6 : quatre nouveaux widgets FlexWindow pour Samsung Health, SmartThings, Reminder et Samsung News. De plus, le pliable bénéficie de quatre applications tierces optimisées pour un affichage sur son écran supérieur : Facebook, Gmail, Google Messages et Maps.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités de Galaxy AI

Comme l’a montré la présentation du Galaxy Unpacked, les Galaxy Z introduisent principalement de nombreuses fonctionnalités d’IA :

Sketch to Image transforme de simples dessins en œuvres d’art numériques.

transforme de simples dessins en œuvres d’art numériques. De la même manière, Portrait Studio permet de transformer une photo portrait en peinture numérique selon plusieurs styles : 3D, aquarelle, bande dessinée, etc.

permet de transformer une photo portrait en peinture numérique selon plusieurs styles : 3D, aquarelle, bande dessinée, etc. La traduction instantanée des appels vocaux intégrée à des applications tierces comme WhatsApp.

des appels vocaux intégrée à des applications tierces comme WhatsApp. Une fonction interprète employant l’écran externe d’un smartphone pliable pour afficher la traduction de vos propos.

employant l’écran externe d’un smartphone pliable pour afficher la traduction de vos propos. Un mode écoute permettant de traduire et d’afficher en temps réel à l’écran le contenu d’une conférence.

permettant de traduire et d’afficher en temps réel à l’écran le contenu d’une conférence. Assistant Message , qui suggère à partir du clavier Samsung des réponses contextualisées, ainsi que des reformulation enrichies de vos propos.

, qui suggère à partir du clavier Samsung des réponses contextualisées, ainsi que des reformulation enrichies de vos propos. L’ Assistant Web , qui permet non seulement de traduire et résumer des pages Web, mais désormais aussi de traduire le texte d’une image .

, qui permet non seulement de traduire et résumer des pages Web, mais désormais aussi de . La fonction Entourer, pour chercher un objet avec reconnaissance des QR codes.

pour chercher un objet avec reconnaissance des QR codes. L’Aide à la résolution de problèmes mathématiques .

. L’intégration de Gemini pour ceux qui le souhaitent, en remplacement de Google Assistant.

pour ceux qui le souhaitent, en remplacement de Google Assistant. L’évolution de la fonction prise de notes manuscrites avec la possibilité de lancer un enregistrement vocal, de traduire des PDF en conservant le format d’origine, puis d’en faire un résumé.

One UI 6.1.1 sera d’abord réservé aux nouveaux pliables de Samsung : de quoi inciter l’achat de ces smartphones très premium. La mise à jour devrait ensuite arriver sur la gamme S24, puis sur les autres smartphones Galaxy, sous des formes plus ou moins tronquées de certaines fonctionnalités.