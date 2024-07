Galaxy Unpacked juillet 2024 : à quoi s’attendre et comment regarder l’évènement en direct ?

Coup d’envoi pour Samsung qui dévoilera aujourd’hui, mercredi 10 juillet 2024, ses nouveautés lors de l’événement Unpacked à Paris. Découvrez en direct le Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Watch Ultra, Galaxy Ring, Buds 3 Pro et plus encore. Voici à quoi s’attendre.

Le prochain événement Unpacked de Samsung est prévu pour le 10 juillet, ce mercredi, à Paris. En parallèle avec les Jeux Olympiques d’été, l’événement sera diffusé en direct sur Samsung.com, Samsung Newsroom et la chaîne YouTube de Samsung à partir de 15 heures (heure de Paris).

Qu’attendre du Galaxy Unpacked de juillet 2024 ? Voici ce que les fuites ont révélé jusqu’à présent.

Comment regarder en direct le Samsung Unpacked de juillet 2024 ?

L’événement Samsung Unpacked de cet été promet d’être riche en nouveautés et en surprises. Voici comment vous pouvez suivre la présentation en direct et ne rien manquer des annonces du géant sud-coréen.

L’événement se tiendra le 10 juillet 2024 à 15 heures. Vous pouvez suivre la diffusion en direct de l’événement sur plusieurs plateformes :

Site officiel de Samsung : rendez-vous sur Samsung.com pour accéder au livestream. Samsung Newsroom : la salle de presse de Samsung proposera également la diffusion en direct et des articles en temps réel. Chaîne YouTube de Samsung : connectez-vous à la chaîne YouTube officielle de Samsung pour regarder l’événement en direct, ou ci-dessous.

Lors de cet événement, Samsung dévoilera plusieurs nouveaux produits, dont :

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Ring (bague intelligente)

(bague intelligente) Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6, le nouveau smartphone pliable haut de gamme de Samsung, devrait arriver sur le marché le 24 juillet 2024, après une période de précommande de deux semaines. Une version plus abordable, sans S Pen, pourrait également être proposée.

Le Galaxy Z Fold 6 arborerait un design raffiné avec des tranches plates, des arrêtes droites et des bords anguleux. Sa charnière améliorée lui confèrerait une meilleure durabilité et lui permettrait d’obtenir une étanchéité IP48.

Il serait disponible en cinq coloris : noir artisanal, blanc, bleu marine, ombre argentée et rose clair. Plus compact que son prédécesseur, il adopte un nouveau format plus fin. Ce nouveau design offrirait une sensation plus traditionnelle de téléphone, se démarquant du format plus allongé des modèles précédents.

Les nouveaux Galaxy Samsung Z Flip6 et Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Parmi les améliorations attendues, on parle d’un cadre en aluminium renforcé, d’une luminosité atteignant 2600 nits, d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et d’une autonomie vidéo prolongée de deux heures par rapport au Z Fold 5.

Son écran interne pliable Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces (2160 x 1856 pixels) offrirait un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. L’écran externe Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces (HD+) profiterait quant à lui d’un taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz.

Cependant, certaines caractéristiques resteront inchangées : la capacité de la batterie sera de 4400mAh, l’écran de couverture sera protégé par le Gorilla Glass Victus 2 et son prix devrait augmenter de 100 € pour la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, soit

Samsung Galaxy Z Flip 6

Le Galaxy Z Flip 6, avec son design à clapet plutôt nostalgique, devrait profiter d’améliorations significatives cette année. Le nouveau modèle pourrait être alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM (contre 8 Go l’année dernière), un capteur principal de 50 MP au lieu des 12 MP de l’an dernier, un design globalement plus fin et une batterie plus grande de 4000 mAh.

© OnLeaks

De plus, le Z Flip 6 devrait arborer un design de couleur plus uniforme, avec les bords latéraux, la charnière et la couverture arrière assortis à la couleur choisie, qu’il s’agisse de bleu, rose, titane naturel ou jaune. Le prix de départ devrait augmenter de 100 € là aussi, passant de 1 199 € dans sa version 256 Go à 1 299 €.

Samsung Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch 7

Les nouvelles montres Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch 7 devraient offrir plusieurs options de taille : 40 mm, 44 mm et 47 mm. Elles seraient équipées d’une puce Exynos W1000 à 3 nm et cinq cœurs, offrant une performance plus fluide et puissante, ainsi que des fonctionnalités de suivi de la santé comme la détection de l’oxygène dans le sang, l’analyse du stress et du sommeil, et le suivi des entraînements. On parle même éventuellement d’un capteur de glycémie pour le modèle Ultra.

© OnLeaks

La Galaxy Watch 7 Ultra serait disponible en une seule taille, 47 mm, et en trois couleurs de cadran : gris titane, argent titane et blanc titane. Elle devrait également supporter la connectivité 4G et Bluetooth, avoir un boîtier en titane et une charge rapide de 15W. La durée de vie de la batterie varierait selon les modèles, avec la Watch 7 Ultra ayant la plus grande capacité à 590mAh.

La Watch Ultra intégrera également des fonctionnalités Galaxy AI pour la composition de messages et l’analyse du sommeil, et ces fonctionnalités seront également présentes dans la Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring

La très attendue Galaxy Ring de Samsung devrait offrir des fonctionnalités de suivi de la santé et du sommeil et sera disponible en plusieurs couleurs et tailles. Elle devrait prendre en charge la fonctionnalité ECG et la mesure du flux sanguin, fournissant des données sur la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang. Le contrôle des appareils via Samsung SmartThings et les paiements sans fil via Samsung Pay pourraient également figurer parmi les fonctionnalités.

© Samsung

L’application Samsung Health jouera un rôle central, surveillant les symptômes potentiels d’apnée du sommeil en suivant les schémas de sommeil et les changements d’oxygène dans le sang, et envoyant des alertes de fréquence cardiaque pendant le sommeil. La Galaxy Ring offrira également une sorte de score pour suivre votre préparation physique et mentale quotidienne. On parle également d’une autonomie record.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Les Galaxy Buds 3 Pro devraient arborer un nouveau design avec une tige, similaire aux AirPods d’Apple, offrant une meilleure position des microphones pour les appels et les commandes vocales, ainsi qu’un ajustement plus stable. Il se murmure que les Galaxy Buds 3 auront la capacité de traduire les langues en temps réel, une fonction digne d’un film de SF.

Nous en apprendrons toutefois plus sur les fonctionnalités audio et les prix des Galaxy Buds lors de l’événement, car à ce stade, nous en savons encore peu à leur sujet.