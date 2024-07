Galaxy Z Flip 6 pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

©Samsung

C’est lors de sa conférence Galaxy Unpacked que Samsung a annoncé sa nouvelle série de smartphones pliables. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le très attendu Galaxy Z Flip 6. Si la forme n’a presque pas changé depuis la version précédente, ce nouveau mobile embarque de nombreuses nouveautés comme un processeur plus puissant et les fonctionnalités offertes par Galaxy IA. Dans tous les cas, sa commercialisation est prévue pour le 24 juillet prochain et en attendant découvrez où acheter le Galaxy Z Flip 6 moins cher et au meilleur prix.

💰 Où précommander le Galaxy Z Flip 6 au meilleur prix ?

Tout comme le Galaxy Z Fold 6, le Z Fold 5 se décline en plusieurs versions disponibles. Dans tous les cas, pour ce dernier, les tarifs n’ont pas augmenté par rapport à la génération précédente. Sinon, il est d’ores et déjà en précommande et voici son prix officiel.

Galaxy Z Flip 6 (256/12 Go) à 1 199 €

Galaxy Z Flip 6 (512/12 Go) à 1 319 €

Ce nouveau smartphone pliable se décline dans 4 coloris : Gris, Bleu, Vert d’eau et Jaune.

En ce moment, Samsung propose plusieurs offres dont un bonus de reprise de 100 euros peu importe l’été de l’appareil. De plus, ce dernier peut atteindre au total 650 euros. Pour le reste, une coque Paris 2024 et Samsung Care+ sont offerts pendant un an. Enfin, il est possible de doubler ses points Rewards. Pour l’autre smartphone pliable, les bonus de précommande sont similaires.

📲 Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Par rapport à la génération précédente, Samsung a légèrement revu le design de son smartphone pliable. En effet, ce dernier s’inspire beaucoup des Galaxy S24 dans sa forme dépliée. D’ailleurs, nous pourrons également profiter des nombreuses fonctionnalités en lien avec Galaxy IA. De même, il gagne encore en résistance au niveau des ouvertures et fermetures. D’autres points ont été améliorés et voici donc la fiche technique détaillée du Samsung Galaxy Z Flip 6.

Écran interne : Amoled de 6,7 pouces (120 Hz) à 2000 nits

Amoled de 6,7 pouces (120 Hz) à 2000 nits Écran externe : 3,4 pouces

3,4 pouces Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go

12 Go Stockage : 256 ou 512 Go

256 ou 512 Go Appareil photo : Grand angle de 50 Mpx et ultragrand angle de 12 Mpx

Grand angle de 50 Mpx et ultragrand angle de 12 Mpx Capteur avant : 10 Mpx

10 Mpx Batterie : 4000 mAh

4000 mAh Charge : 25 W

25 W Certification : IP48 + Gorilla Glass Victus 2

IP48 + Gorilla Glass Victus 2 Support : 7 années de MAJ (OS + sécurité)

