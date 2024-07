Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 officiels : plus puissants et plus intelligents, ils sont enfin là

Sans révolutionner le genre, les nouveaux Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 comptent parmi les smartphones les plus puissants du moment. Samsung promet de nombreuses fonctions boostées à l’IA pour faciliter les usages, mais aussi une solide expérience de divertissement.

Les nouveaux Galaxy Samsung Z Fold6 et Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

C’est à Paris, cette année, que se déroule le Galaxy Unpacked d’été de Samsung. Le constructeur a dévoilé pour l’occasion une flopée de nouveautés dans le domaine de la mobilité, de la santé et du bien-être. Non seulement les Galaxy Z (dans leur sixième itération) sont enfin annoncés après avoir fait l’objet de nombreuses fuites, mais aussi les écouteurs Buds 3 et 3 Pro, les montres Galaxy Watch 7 et Ultra ainsi que la très attendue bague connectée Galaxy Ring.

Une panoplie de nouveautés pour le Galaxy Unpacked de l’été 2024 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Concernant les smartphones pliants de Samsung, il n’y a pas de changement révolutionnaire à première vue, par rapport au Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 de l’an passé, notamment du fait de diagonales d’écran qui restent proches. Seul l’écran externe du Z Fold 6 gagne 0,1 pouce. Pourtant, les nouveautés sont bien présentes avec un design amélioré, un processeur plus puissant ou encore un appareil photo plus performant. Surtout, les fonctions profitent plus que jamais des avancées de Galaxy AI, en matière d’intelligence artificielle.

Prix et disponibilité des Z Flip6 et Z Fold6 ?

En précommande dès ce mercredi 10 juillet, les nouveaux smartphones pliants de Samsung seront disponibles en magasin le 24 juillet.

Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Galaxy Z Flip 6 est principalement proposé en quatre coloris : Gris, Bleu, Vert d’eau et Jaune. Trois teintes supplémentaires sont vendues en exclusivité sur le store de Samsung : Noir carbone, Blanc et Pêche.

Les couleurs du Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Galaxy Z Fold 6 est décliné en Gris, Bleu nuit et Rose, avec deux coloris exclusifs au Samsung Store : du Noir carbone et du Blanc.

Les couleurs du Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici les prix des différentes versions de ces smartphones

Galaxy Z Flip6 12 Go / 256 Go : 1199 euros

: 1199 euros Galaxy Z Flip6 12 Go / 512 Go : 1319 euros

: 1319 euros Galaxy Z Fold 6 12 Go / 256 Go : 1999 euros

: 1999 euros Galaxy Z Fold 6 12 Go / 512 Go : 2119 euros

: 2119 euros Galaxy Z Fold 6 12 Go / 1 To : 2353 euros

Les appareils ne bénéficient pas d’une offre promotionnelle de lancement à proprement parler. Samsung propose, en revanche, un bonus reprise de 100 euros. Les deux pliants sont livrés comme d’ordinaire avec un simple câble USB, sans chargeur.

Z Flip 6 et Z Fold 6 : leurs caractéristiques techniques

Galaxy Z Flip 6

Écran interne : Amoled 6,7 pouces, LTPO 120 Hz, 2600 nits

Écran externe : 3,4 pouces

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM :12 Go

Grand-angle : f/1.8, 50 Mpx, OIS, x2

Ultra grand-angle : f/2.2, 12 Mpx

Caméra selfie : f/2.2, 10 Mpx

Batterie : 4000 mAh

Résistance : IP48, Gorilla Glass Victus 2, aluminium Armor

Support : 7 ans (OS + sécurité)

Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Galaxy Z Fold 6

Écran interne : Amoled 7,6 pouces, LTPO 120 Hz, 2600 nits

Écran externe : Amoled 6,3 pouces

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 12 Go

Grand-angle : f/1.8, 50 Mpx, OIS, x2

Ultra grand-angle : f/2.2, 12 Mpx

Téléobjectif : f/2.4, 10 Mpx, OIT, x3

Caméra selfie : f/2.2, 10 Mpx

Batterie : 4400 mAh

Dimensions ouvert : 153,5 x 132,6 mm x 5,6 mm

Dimensions fermé : 153,5 x 68,1 x 12,2 mm

Poids : 239 g.

Résistance : IP48, Gorilla Glass Victus 2, aluminium Armor

Support : 7ans (OS + sécurité)

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Un design résistant et inspiré du Galaxy S24 Ultra

Comme chaque année, Samsung a retravaillé la charnière de ses pliants pour que le pli devienne quasi invisible sur l’écran principal et qu’elle gagne en résistance avec 200000 ouvertures /fermetures certifiées par le Bureau Veritas. Les deux pliants sont IP48, c’est-à-dire étanches et résistants à l’intrusion d’éléments solides de plus de 1 mm.

Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Les deux smartphones sont protégés des chocs et rayures grâce à l’emploi de verre Gorilla Glass Victus 2, à l’avant comme à l’arrière. Samsung promet une résistance à la pression deux fois supérieure pour l’écran. La structure en Alumium Armor est pour sa part renforcée de 10%. Plus que jamais, le constructeur annonce l’emploi de matériaux recyclés que ce soit pour les métaux rares, le verre ou le plastique.

Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Du côté de l’esthétique, les Z Flip 6 et Z Fold 6 s’inspirent du Galaxy S24 Ultra, avec des lignes plus angulaires qu’auparavant, très élégantes. Les deux modules photo du Flip sont cerclés d’une bague qui reprend la couleur du boîtier. Il conserve à peu près les mêmes mensurations que son prédécesseur. Le Z Fold 6 s’affine pour sa part. Il perd ainsi une dizaine de grammes, 1,2 mm en position fermée et 0,5 mm en position ouverte pour favoriser une prise en main plus confortable.

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Surtout, l’écran interne gagne 1 mm en largeur et perd 1,4 mm en hauteur comme le souhaitaient les utilisateurs pour un usage facilité. En position fermée, il approche un peu plus la compacité et l’ergonomie d’un smartphone classique, même si son épaisseur le rend peu confortable en poche. Le boîtier et les tranches de ces deux pliants profitent d’un revêtement mat, très élégant et agréable sous les doigts.

Des écrans plus lumineux, une autonomie accrue

En termes d’affichage, les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 conservent respectivement des écrans internes de 6,7 et 7,6 pouces. L’écran externe du Flip reste de 3,4 pouces alors que celui du Motorola Razr 50 Ultra atteint désormais 4 pouces. De quoi agacer un peu les fans de Samsung. L’écran externe du Fold est un peu plus large et passe de 6,2 à 6,3 pouces. La technologie LTPO reste de la partie avec un rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz pour les deux écrans du Fold et l’écran interne du Flip. C’est surtout la luminosité qu’on salue puisqu’elle passe de 1750 nits à 2600 nits en pic sur les nouveaux pliants pour une lecture plus confortable par temps ensoleillé.

Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La batterie du Z Flip 6 passe de 3700 à 4000 mAh, une bonne nouvelle pour ceux qui trouvaient l’autonomie du modèle à clapet trop juste. Le Fold conserve sa batterie de 4400 mAh et on ne relève aucune évolution au niveau de la charge rapide (toujours 25W en filaire). Pour autant, Samsung promet une autonomie sensiblement améliorée de 2 heures sur le Fold et même 3 heures sur le Flip, soit 23 heures en lecture vidéo.

Photo : un capteur principal de 50 Mpx en commun

La configuration photo reste identique à celle des Z Flip 5 et Z Fold 5, à une exception près et d’importance pour le modèle à clapet puisque son capteur principal passe de 12 à 50 Mpx. Les deux pliants profitent donc pour le grand-angle de la même ouverture à f/1.8 et du même capteur de 50 Mpx que ceux présents sur les Galaxy S4 et Galaxy S24+.

Galaxy Samsung Z Flip6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Une fonction de zoom automatique permet de recadrer automatiquement les scènes, pour la première fois sur le Flip.

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On retrouve un ultra grand-angle en 12 Mpx pour les deux et un téléobjectif en 10 Mpx avec zoom x3 pour le Fold, le Flip se limitant à un zoom x2. Les capteurs sefies restent de 12Mpx.

Plus puissants et conçus pour durer

Samsung a opté pour le processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné cette année de 12 Go de RAM pour les deux appareils, ce qui annonce de hautes performances dans tous les usages. Pour le jeu, le Z Flip 6 est désormais équipé d’une chambre à vapeur tandis que celle du Z fold6 est améliorée pour restreindre la chauffe.

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec un tel équipement, les nouveaux pliants de Samsung sont censés offrir de belles performances dans la durée et le constructeur annonce de fait un support de 7 ans pour ses deux pliants que ce soit au niveau de la mise à jour de l’OS ou des mises à jour de sécurité.

Galaxy AI : de l’intelligence à tous les étages

Ce qui change vraiment sur ces nouveaux Galaxy Z c’est la présence de Galaxy AI dans tous les usages possibles, une intelligence accrue rendue possible par le processeur 8 Gen 3 de Qualcomm. Samsung met en avant plusieurs fonctionnalités pratiques :

La traduction instantanée dans les appels vocaux directement intégrée désormais à des applications tierces comme WhatsApp, Instagram ou Signal

dans les appels vocaux directement intégrée désormais à des applications tierces comme WhatsApp, Instagram ou Signal La fonction interprète pour laquelle l’écran externe revêt toute son importance puisque votre interlocuteur peut le consulter

pour laquelle l’écran externe revêt toute son importance puisque votre interlocuteur peut le consulter Le mode écoute qui peut traduire et afficher en temps réel à l’écran le contenu d’une conférence

qui peut traduire et afficher en temps réel à l’écran le contenu d’une conférence L’ Assistant Message qui se charge de suggérer des réponses contextualisées (un mode supporté par les écrans internes et externes) ainsi que la rédaction générative pour une reformulation enrichie à partir du clavier Samsung.

qui se charge de suggérer des réponses contextualisées (un mode supporté par les écrans internes et externes) ainsi que la pour une reformulation enrichie à partir du clavier Samsung. L’Assistant Web pour la traduction et le résumé de pages Web, avec cette année également la traduction de texte dans les images

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La fonction Entourer pour chercher avec reconnaissance des QR codes,

avec reconnaissance des QR codes, L’ Aide à la résolution de problèmes mathématique s (en anglais dans un premier temps),

s (en anglais dans un premier temps), L’ intégration de Gemini pour ceux qui le souhaitent, en remplacement de Google Assistant,

pour ceux qui le souhaitent, en remplacement de Google Assistant, L’évolution de la fonction Notes de prise de notes manuscrites avec la possibilité de lancer un enregistrement vocal, de traduire des PDF en conservant le format d’origine, de faire un résumé.

Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide La photo revisitée avec le mode Studio portrait du Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En photo, suggestions de retouche, retouche générative (un simple croquis devient une image très aboutie) et apparitions de nouveaux modes comme l’effet Anime (ajout d’un effet de profondeur à une image pour personnaliser les fonds d’écran), le Studio portrait (application de 4 styles aux portraits).

La retouche générative sur le Galaxy Samsung Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Personnalisation et génération de fonds d’écran avec des interactivités en fonction des mouvements, de la météo ou du moment de la journée (y compris sur l’écran externe).

Avec toutes ces nouveautés, déjà en partie présentes sur les derniers Galaxy S, Samsung réaffirme son ambition pour les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 d’aider l’utilisateur à en faire moins, tout en obtenant plus en matière de communication, d’information, de travail ou encore de création.

De nouveaux Galaxy Buds boostés à l’IA

En complément de ses Smartphones pliants, Samsung renouvelle également ses écouteurs true wireless en lançant les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Ils profitent respectivement d’un design « open type » et intra-auriculaire. Etanches (IP57) et facilement contrôlable depuis leur branche, ils sont conçus pour offrir une excellente qualité audio avec réduction de bruit (jusqu’à 33db sur le Pro) et des fonctions améliorés grâce à l’IA. Ils sont par ailleurs compatibles avec le nouveau mode de traduction « Ecoute » des pliants.

Galaxy Samsung Buds 3 et 3 Pro / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ces deux modèles sont déclinés en blanc et en argent et seront disponibles dès le 24 juillet :

Galaxy Buds 3 : 179 euros

: 179 euros Galaxy Buds 3 Pro : 249 euros

Pendant toute la période de précommande (du 10 au 24), une coque de protection pour les Buds sera offerte.