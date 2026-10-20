One UI 9 arrive sur davantage de Galaxy, faites-vous partie des heureux élus ?

Samsung intensifie le déploiement de la version stable de One UI 9 dans le monde entier. Davantage de smartphones Galaxy sont désormais éligibles à la mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés intéressantes. On fait le point.

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À la mi-septembre, Samsung a accéléré le déploiement la version stable de One UI 9, sa nouvelle surcouche basée sur Android 17. Inaugurée sur les Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 et Z Flip 8, la mise à jour s’est invitée sur les smartphones de la gamme S dont les séries S26, S25, S24 et S23. Ces derniers jours, des modèles plus abordables sont devenus éligibles dans le monde entier.

Le déploiement de One UI 9 s’accélère en Europe

One UI 9 est en effet arrivé sur le Galaxy A37, le téléphone milieu de gamme lancé cette année par le constructeur. Mohammed Khatri, contributeur pour le site spécialisé SammyGuru, précise que l’Europe est le premier marché hors Corée du Sud à en bénéficier. Également sorti en 2026, le Galaxy A57 peut aussi accéder à la mise à jour depuis quelques jours. Son prédécesseur, le A56, y a également droit.

One UI 9 for Galaxy A37 live in Europe! 🇪🇺



💡 A376BXXU5BZI6/A376BOXM5BZI6/A376BXXU5BZI6 pic.twitter.com/8ZyMXG4uVl — Mohammed Khatri (@Mohammed_K_2010) October 19, 2026

Par ailleurs, d’autres modèles de la gamme A sont devenus éligibles à One UI 9 sur le Vieux Continent ces derniers jours, à savoir le Galaxy A27 et le Galaxy A36.

🔥Galaxy A27 One Ui 9 stable update Released in Europe



Version: A276BXXU3BZIF/A276BOXM3BZIF /A276BXXU3BZIF



Size: 2246.92 MB



Security patch level: September 5, 2026 pic.twitter.com/dRJS8BCZGC — Kailash (@Kailash0729) October 19, 2026

Du côté des pliants, Samsung avait déjà lancé les grandes manœuvres sur les Z Fold 7, Z Flip 7, Z TriFold, Z Fold 6 et Z Flip 6. C’est désormais au tour des Z Fold 5 et Z Flip 5 d’avoir droit à la nouvelle surcouche en Europe, comme le confirme Sam Mobile.

Si vous n’avez pas reçu la fameuse notification, vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en suivant le chemin Paramètres > Mise à jour logicielle > Rechercher mises à jour.

Quelles nouveautés ?

Du côté des nouveautés disponibles sur tous les modèles, le panneau des paramètres rapides gagne en personnalisation. Il est notamment possible de redimensionner les curseurs de luminosité et de volume ainsi que le lecteur multimédia, de réorganiser les commandes et de dissocier le mode sonore du réglage du volume.

Samsung améliore également DeX, son interface de bureau, avec une gestion plus souple des fenêtres sur plusieurs écrans. Game Booster donne accès à davantage de réglages sans quitter la partie. Samsung Notes accueille de nouveaux outils créatifs, tandis que les fonctions d’accessibilité évoluent, notamment avec des améliorations de TalkBack et de l’affichage du texte.

Côté Galaxy AI, My FanCam suit automatiquement une personne dans une vidéo et recadre l’image pour la garder au centre. Now Nudge suggère des actions contextuelles pertinentes, comme retrouver les détails d’une réservation ou enregistrer une adresse sans quitter la conversation. De son côté, Now Brief accueille de nouvelles cartes génératives personnalisables, tandis que Call Brief affiche des informations utiles liées aux appels.

L’Assistant Photo permet également de retoucher des images en donnant ses consignes en langage naturel. Notez bien que les fonctionnalités dopées à l’IA sont réservées aux modèles haut de gamme des gammes S et Z éligibles à Galaxy AI. Les Galaxy S23, les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 ou encore les modèles A ne sont pas compatibles.