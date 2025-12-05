One UI 8.5 arrive : nouveautés, interface rénovée… Voici ce qui vous attend

Samsung prévoit plusieurs innovations dans sa surcouche One UI 8.5. Outre une refonte graphique de certains menus, de nouvelles fonctionnalités pratiques sont au programme. On fait le point.

Samsung devrait commencer à déployer la version stable de One UI 8.5 début 2026. D’ici là, il sera possible de tester les innovations du successeur de la surcouche One UI 8 grâce au programme bêta. Outre les nouvelles fonctionnalités, il faudra notamment s’attendre à des modifications notables de l’interface. Et ce même si la nouvelle version est construite également autour d’Android 16.

One UI 8.5 : quelles nouveautés graphiques arrivent sur votre Samsung Galaxy ?

Le site spécialisé Sam Mobile vient de dévoiler une vidéo de démonstration basée sur une version bêta interne installée sur un Galaxy S24 Ultra. L’occasion de découvrir les principales nouveautés graphiques confectionnées par le constructeur sud-coréen :

Panneau de configuration personnalisable : les utilisateurs pourront ajouter ou supprimer des raccourcis, modifier la position et la taille des commandes et même en afficher certaines verticalement.

Interface plus épurée de l’application Paramètres : les noms des sous-sections ont été supprimés et la barre de recherche (désormais en forme de pilule) a été déplacée en bas de l’écran pour davantage de praticité.

Une interface mieux organisée dans les applications système : les onglets affichés sur toute la largeur ont disparu au profit d’une barre d’onglets compacte en forme de pilule. Le bouton de recherche est déplacé dans le coin supérieur droit et les boutons Retour et Recherche restent visibles en superposition lors du défilement.

One UI 8.5 : quelles nouvelles fonctionnalités sont au programme ?

En dehors des mises à jour esthétiques de l’interface, Samsung prévoit d’ajouter une flopée de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur. Voici les nouveautés les plus notables au menu de One UI 8.5 :

Edition des photos avec Galaxy AI : vous n’aurez plus à enregistrer chaque version d’image modifiée avec l’IA. Il suffira de sélectionner à la fin celle que vous préférez.

Bixby comprend mieux le langage naturel : plus besoin de citer précisément les noms des commandes, menus, paramètres dans votre requête. L’assistant parvient désormais à mieux saisir les formulations vagues.

Amélioration du mode bureautique DeX : vous pourrez sauvegarder l’organisation de vos fenêtres et la retrouver à la prochaine ouverture

Un écran de verrouillage plus modulable : il adapte automatiquement la position des widgets en fonction de l’image d’arrière-plan sélectionnée afin d’éviter de cacher ses parties essentielles.

Mode économie d’énergie plus complet : optez pour le mode Standard pour des économies d’énergie moyennes avec des paramètres ajustables. Choisissez le mode Maximum qui limitera toutes les fonctions non essentielles pour préserver au mieux votre autonomie restante.

Un réveil connecté à la météo : configurez l’alarme pour découvrir les prévisions du jour et les visualiser en arrière-plan.

Blocage des partages indésirables : paramétrez Quick Share pour n’accepter que les fichiers émanant d’appareils liés à votre compte Samsung ou Google.