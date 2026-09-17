One UI 9 est là : Samsung déploie Android 17, et votre Galaxy est peut-être dans la liste

Samsung lance officiellement la mise à jour One UI 9.0 basée sur Android 17, à commencer par les Galaxy S26. Une quinzaine d’autres modèles entrent en bêta dès aujourd’hui.

Le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17 démarre sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. © Samsung

Le 16 septembre 2026, Samsung a mis fin au programme bêta de One UI 9.0 et lancé dans la foulée le déploiement de la version stable pour les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Les possesseurs inscrits à la bêta reçoivent la mise à jour en priorité, le reste des utilisateurs de la gamme S26 suivant dès ce jour.

Surtout, Samsung a ouvert simultanément la bêta à quatorze autres modèles : Galaxy A25, A35, A36, A37, A55, A56, A57, S23, S24, S25, Z Flip 6, Z Flip 7, Z Fold 6 et Z Fold 7. La version stable pour ces appareils devrait arriver dans les semaines à venir.

Ce que One UI 9 apporte concrètement à votre Galaxy

Sous le capot, Android 17 alimente une refonte ciblée de l’expérience Samsung. Parmi les ajouts notables : My FanCam, qui suit et recadre automatiquement un sujet en vidéo, des cartes génératives et éditables dans Now Brief, et une nouvelle fonction Tape dans Samsung Notes. Le Quick Panel gagne en personnalisation, Samsung DeX améliore son support multi-écrans, et Game Booster étoffe ses options.

Côté intelligence artificielle, Samsung étoffe Galaxy AI avec Now Nudge, Creative Studio, Interpreter, Document Scan et Voice Recorder. La sécurité hérite de trois ajouts : Security Brief, Privacy Alerts et Scam Detection.

Quels smartphones et tablettes Samsung recevront Android 17 ?

9to5Google a repéré dans une note de bas de page du communiqué officiel une liste partielle d’appareils éligibles : Galaxy S26/S26 Ultra, S25/S25 FE, S24/S24 FE, S23/S23 FE, Z Fold 7/Flip 7, Z Fold 6/Flip 6, Z Fold 5/Flip 5, Tab S11 Ultra/Tab S11, Tab S10 Ultra/Tab S10+, Tab S9 Ultra/Tab S9+/Tab S9. Le S26+ et les S25+/Ultra y brillent par leur absence, et une coquille “Fol6” trahit un document encore brouillon. La liste définitive sera vraisemblablement plus longue.

Samsung promet un déploiement progressif vers l’ensemble des appareils Galaxy compatibles.