Samsung lance One UI 9 bêta, voici les nouveautés et les Galaxy éligibles

Alors que le déploiement de One UI 8.5 s’accélère, Samsung vient tout juste d’ouvrir le programme bêta de son successeur, One UI 9. On fait le point sur les smartphones éligibles et les nouveautés introduites par cette nouvelle version.

Samsung a accéléré le déploiement de la version stable de One UI 8.5 dans nos contrées. Alors que la nouvelle version est désormais disponible sur davantage de modèles (dont les Galaxy S24 et S25), le constructeur anticipe déjà la suite. Il vient ainsi d’annoncer le lancement du programme bêta de la prochaine grosse mise à jour, One UI 9. Basée sur Android 17, celle-ci permettra d’ajouter plusieurs nouveautés intéressantes.

One UI 9 : Samsung lance déjà le programme bêta

“One UI 9 bêta introduit de nouveaux outils créatifs, davantage d’options de personnalisation, une expérience mobile plus accessible ainsi qu’une protection renforcée face aux menaces de sécurité potentielles”, précise le communiqué. Samsung Notes s’enrichit notamment de rubans décoratifs et de nouveaux styles de tracés. De quoi personnaliser davantage la prise de notes, les travaux créatifs et la tenue d’un journal.

Par ailleurs, l’application Contacts peut à présent accéder directement à l’outil Studio création. Vous pouvez ainsi créer des fiches de profil personnalisées sans avoir à changer d’application, ce qui simplifie le processus. Le panneau d’accès rapide évolue lui aussi et gagne en flexibilité. Il est désormais possible d’ajuster séparément les réglages de luminosité, du son et du lecteur multimédia, avec davantage d’options de taille pour mieux s’adapter à vos préférences.

Côté accessibilité, Samsung améliore la fonction Souris en rendant le contrôle du curseur plus fluide. Le fabricant sud-coréen lance également une nouvelle option nommée Text Spotlight. Celle-ci permet d’afficher le texte sélectionné dans une zone plus grande ou dans une fenêtre flottante pour simplifier la lecture.

One UI 9 bêta est seulement accessible dans une poignée de pays

One UI 9 offre également une protection renforcée contre les applications suspectes et les menaces de sécurité. Lorsqu’une app à haut risque est détectée, le système avertit l’utilisateur, bloque son installation ou son exécution et recommande sa suppression. D’autres nouveautés seront déployées prochainement dont des fonctionnalités dopées à l’IA et l’outil Tap to Share qui permettra d’accélérer les transferts de fichiers entre deux smartphones.

Pour le moment, le programme bêta de One UI 9 est disponible exclusivement sur les Galaxy S26 dans les pays suivants : Allemagne, Inde, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et Etats-Unis. Comme lors des phases bêta des versions précédentes, le marché français risque une nouvelle fois d’être exclu, obligeant les utilisateurs à attendre la sortie de la version stable. Celle-ci pourrait être lancée cet été sur les nouveaux Galaxy pliables.