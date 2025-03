Samsung Galaxy A56, A36 et A26 : on vous dit tout

Les derniers smartphones de milieu de gamme de l’entreprise sud-coréenne ont été présentés hier. Prix, caractéristiques, design, on vous détaille ce qui les rassemble et ce qui les différencie.

Crédit : Samsung

Comme prévu, Samsung a officiellement présenté sa nouvelle gamme de smartphones A, les Galaxy A56, A36 et A26, successeurs des A55, A35 et A25, lors du MWC à Barcelone. Les modèles sont déjà en précommande depuis hier mais disponibles qu’à partir du 14 mars. Quelles sont les caractéristiques techniques de ces nouveaux smartphones de milieu de gamme et à quel prix peut-on les acquérir ?

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 : similitudes et différences

Les trois modèles arborent des looks similaires, la 5G, 6 ans de mises à jour et One UI 7 en surcouche sur Android 15. Ils offrent tous les 3 un écran AMOLED de 6,7 pouces et une couche de protection Gorilla Glass Victus pour l’écran. Ils disposent aussi d’un certificat IP67 contre la poussière et l’immersion à 1 mètre de profondeur. Bien entendu, vous y trouverez Google Gemini, la fonction pour effacer les objets sur les photos et la fameuse fonction “Entourer pour chercher”. La gamme intègre aussi une batterie de 5 000 mAh mais les modèles plus chers montent à 45W de charge, contre 25W pour le A26.

Au niveau du capteur photo arrière, ils bénéficient tous les 3 d’un capteur principal de 50 Mpx et c’est ensuite sur l’ultra-grand-angle et la macro que des différences sont notables. Le Galaxy A56 dispose d’un ultra-grand-angle à 12 Mpx et d’un objectif macro à 5 Mpx ; le Galaxy A36 propose un capteur ultra-grand-angle à 8 Mpx et un macro à 5 Mpx ; et le Galaxt A26, le moins cher des 3 modèles arborent un capteur ultra-grand-angle à 5 Mpx et un macro à 2 Mpx.

Des différences sont également notables au niveau de la puce, comme il avait été pressenti dans les précédentes rumeurs : l’Exynos 1580 pour le A56, le Snadragon 6 Gen 3 pour le A36 et l’Exynos 1380 pour le A26.

Le Galaxy A26 est le seul, parmi les 3 modèles, à accepter une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage, une prise jack et un capteur d’empreinte latéral, et non sous l’écran comme le A36 et le A56.

Au niveau des prix, vous pouvez trouver le Galaxy A26 à partir de 319€ pour la version 128 Go et 379€ pour le 256 Go. Le Samsung Galaxy A36 passe à 399€ pour le 128 Go et 449€ pour la version 256 Go. Enfin, le Galaxy A56 grimpe à 499€ pour 128 Go et 549€ pour 256 Go.