OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro en photo : notre avis sur un duel de titans

OnePlus a conclu un partenariat avec Hasselblad. La fameuse marque est aussi connue que Leica des amateurs de photo. Rappelons que c’est tout de même son 500 EL qui a le premier pris de photos sur la Lune en 1969.

De l’aveu du constructeur chinois, la photo est depuis longtemps un problème pour lui. Ayant écouté ses fans, il a conclu un accord de trois ans avec Hasselblad afin qu’il s’occupe de sa partie photo. Ce rapprochement n’est pas pleinement effectif dès aujourd’hui. Aussi, Hasselblad ne s’est occupé que de la partie logicielle du OnePlus 9 Pro. Il en viendra aux optiques sur de prochaines générations, nous indique-t-on.

OnePlus 9 Pro : quatre capteurs aux petits oignons ?

Le OnePlus 9 Pro est équipé de capteurs Sony, de la même manière que son cousin, Oppo. En capteur principal, on trouve un IMX789 de 48 mégapixels, customisé pour Oplus, maison mère de OnePlus, Oppo et Realme. Il dispose d’une mise au point accélérée et d’un stabilisateur optique. L’ultra grand-angle est aussi de chez Sony. Il s’agit de l’IMX766. Capteur de 50 mégapixels, il est aussi préparé pour Oplus et est couplé à une lentille free form. Celle-ci permet de réduire grandement la distorsion sur les bords des clichés. Le troisième capteur de ce OnePlus 9 Pro est un téléobjectif de 8 mégapixels. En optique, il se limite à x3,3, mais peut monter en numérique jusqu’à x30, nous allons voir si ça en vaut la peine. Enfin, dernier capteur, le classique monochrome de OnePlus. Il vient fonctionner de concert avec le capteur principal et l’ultra grand-angle pour améliorer contraste et profondeur.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

OnePlus et Hasselblad contre Apple

Pour ce test photo, nous avons choisi un duel. Opposer le OnePlus 9 Pro à un autre smartphone haut de gamme aux prestations photo reconnues : l’iPhone 12 Pro. Les deux appareils boxent dans la même tranche tarifaire, l’affrontement promet d’être intéressant. Tous les clichés qui suivent ont été pris en automatique sans toucher aux réglages, à moins de mention contraire.

Lorsque l’on sollicite le capteur principal sur une scène large, le OnePlus 9 Pro se débrouille bien mieux que le téléphone d’Apple. Ici, on profite clairement d’un piqué plus avantageux. Le contraste est aussi plus prononcé. Pour l’iPhone, on a comme un voile sur l’image. Un manque de détachement des structures qui donne un résultat manquant de relief.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : capteur principal

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : l’ultra grand-angle

L’ultra grand-angle joue différemment. On aurait tendance à tout de même accorder le point à l’iPhone 12 Pro pour sa colorimétrie plus juste, ou son manque de luminosité, c’est selon. Car le OnePlus 9 Pro gave ici un peu trop de lumière son capteur. En résulte une colorimétrie un peu faussée. Le vert tire trop vers le jaune.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : le zoom (x3,3 / x10 / x30)

Si l’on s’approche, même constat. L’iPhone offre une meilleure restitution des couleurs en zoomant. On le voit notamment sur les murs des maisons, bleutés sur le OnePlus 9 Pro. En revanche, avec un grossissement de x3,3, l’iPhone est passé en numérique et ça se remarque. Le grain est moins fin et l’on perd en détail.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

En zoom x10, les mêmes constats s’appliquent, le OnePlus conservant un petit avantage côté précision des détails.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

En x30, l’iPhone 12 Pro n’est plus. Son zoom numérique ne monte pas aussi haut. Un inconvénient ? On ne sait tant le résultat du OnePlus 9 Pro se révèle difficilement exploitable. Pourtant, tous les clichés en zoom ont été pris avec les smartphones posés sur le rebord d’une fenêtre.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : la colorimétrie

Grâce à la construction en Lego de mon fils, nous avons ici un parfait panaché de couleurs. De quoi comparer complètement les interprétations de OnePlus/Hasselblad et Apple. Les deux touchent la cible. La colorimétrie est parfaite. Ce que l’on remarque au passage, c’est que l’iPhone 12 Pro lisse beaucoup ses clichés. De son côté, le OnePlus 9 Pro laisse paraître le grain, ce qui lui garantit de ne perdre aucun détail. Néanmoins, le résultat est tout aussi bon avec l’iPhone 12 Pro. La qualité du rendu est à laisser à l’appréciation de chacun.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : le mode portrait

En mode portrait, nous sommes conquis par la proposition de OnePlus. Sur cette peluche, tous les fils se détachent parfaitement et aucune erreur n’est commise. Chez Apple, c’est plus compliqué. On voit par exemple le haut de l’oreille (à gauche) qui se confond avec la barrière en arrière-plan. Idem dans l’interstice entre l’oreille (à droite) et le corps du lapin. Là, c’est le pilier qui a tout simplement été gommé.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Pour nous faire une seconde idée, nous avons pris notre construction en Lego en mode portrait. Le résultat parle de lui-même. Si le OnePlus 9 Pro est trompé par la demi-sphère de gauche ou l’extrême-droite de la construction, l’iPhone 12 Pro ne présente de net que le centre de la photo. Bref, côté portrait, on signe chez OnePlus.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

De nuit, c’est l’iPhone 12 Pro qui a notre préférence côté colorimétrie. Ici, on apprécie la chaleur des lampadaires qui irradient leur lumière jaune. Avec le OnePlus 9 Pro, on retrouve un peu le traitement que Google proposait sur ses précédents Pixel : une couleur de nuit comme en plein jour.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : capteur principal en mode nuit

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Côté ultra grand-angle, sans lumière environnante, la prise de vue est trop délicate sur les deux smartphones opposés ici. Le rendu est brouillon, flou. À choisir, l’iPhone 12 Pro sembler conserver plus de détails avec un contraste plus affirmé et moins de prise de lumière.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : ultra grand-angle de nuit

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Si l’on ajoute les lumières de la ville, le OnePlus 9 Pro s’en sort mieux avec une meilleure présence des détails. Le capteur de l’iPhone 12 Pro semble limité ici.

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Côté zoom, alors que le OnePlus 9 Pro bat l’iPhone 12 Pro en journée, il est malmené de nuit. Comme on peut le voir, que ce soit en x3,3 ou x10, le smartphone d’Apple est plus précis. OnePlus qui d’habitude laisse du grain, lisse son rendu ici. Chez Apple, on a du bruit certes, mais les clichés sont plus exploitables.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : zoom de nuit (x3,3 / x10)

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

OnePlus 9 Pro / iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le mode portrait du OnePlus 9 Pro ne corrige pas le tir. Il présente les mêmes problèmes de manque de finesses que précédemment.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : mode portrait de nuit

OnePlus 9 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

En revanche, lorsqu’il s’agit de prendre des photos dans le noir quasi complet, le OnePlus 9 Pro parvient à tirer son épingle du jeu grâce à son mode Professionnel. En jouant avec les ISO et le temps d’exposition, on parvient à tirer un meilleur cliché que l’iPhone 12 Pro, même lorsque celui-ci pose pendant 10 secondes.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : photo dans le noir quasi complet

OnePlus 9 Pro en mode professionnel (ISO 1600, 20 secondes de pose) – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro (3 secondes de pose) – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

iPhone 12 Pro (10 secondes de pose) – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

À l’avant de son 9 Pro, OnePlus installe un capteur Sony IMX471 de 16 mégapixels. À l’usage, il présente une teinte de peau tirant légèrement vers le rouge. En revanche, il ne cherche pas à prendre trop de luminosité, ce qui évite de griller des détails. Le mode portrait est convaincant, détourant bien le sujet et l’arrière-plan est mieux défini qu’avec l’iPhone 12 Pro.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : portrait en selfie

OnePlus 9 Pro / iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

De nuit, c’est plus hasardeux. Comme on peut le constater, l’iPhone et le OnePlus oublient de flouter certaines zones. De plus, les deux images sont assez bruitées. OnePlus a aussi tendance à essayer de lisser son rendu, ce qui n’est pas pour l’avantager.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro : portrait selfie en mode nuit

OnePlus 9 Pro / iPhone 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Au bilan, que faut-il retenir de ce OnePlus 9 Pro en photo ? Et bien, il se débrouille tout de même mieux que ses prédécesseurs. Nous avons particulièrement été surpris par son talent en mode portrait. Nous retenons également sa justesse colorimétrique. Il vient en revanche se perdre avec son zoom numérique et de nuit, le couple OnePlus/Hasselblad a encore du chemin à parcourir, mais c’est encourageant. Apple de son côté propose un iPhone 12 Pro équilibré dans l’ensemble. À choisir, on prend plus de risque avec le OnePlus 9 Pro, mais pour de bien meilleurs résultats dans certaines circonstances.