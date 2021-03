OnePlus 9 et 9 Pro officiels : caractéristiques, prix et dates de sortie des nouveaux smartphones haut de gamme

OnePlus vient de présenter officiellement ses OnePlus 9 et 9 Pro, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme qui succèderont directement aux OnePlus 8 et 8 Pro de 2020.

Ceux-ci s’annoncent comme de véritables révolutions, puisque le fabricant chinois a développé ses téléphones en partenariat avec Hasselblad pour améliorer la partie photo, souvent critiquée par les fans.

OnePlus 9 et 9 Pro, en partenariat avec Hasselblad – Crédit : OnePlus

Sans surprise, les deux smartphones haut de gamme de OnePlus sont propulsés par le processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 888. Celui-ci sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible sur les deux modèles.

L’écran du OnePlus 9 Pro se veut le meilleur du marché

OnePlus a longuement vanté les caractéristiques de l’écran de son OnePlus 9 Pro. Celui-ci bénéficie en effet d’un meilleur écran 120 Hz que le Galaxy S21 Ultra. Le OnePlus 9 Pro possède un écran incurvé de 6,7 pouces QHD+ (3216 x 1440 pixels), compatible avec la technologie LTPO. Cette dernière lui permet de faire varier dynamiquement son taux de rafraichissement d’écran de 1 Hz à 120 Hz, en fonction du contenu affiché.

OnePlus 9 Pro Morning Mist – Crédit : OnePlus

Cet écran prend également en charge la profondeur de couleurs 10-bit, ce qui lui permettra d’afficher plus d’un milliard de couleurs. De plus, il offrira une luminosité maximale de 1300 nits, la technologie MEMC et sera compatible HDR10+. Cependant, on peut regretter la présence de verre Gorilla Glass 5 et non du nouveau Gorilla Glass Victus, qui est utilisé sur le Galaxy S21 Ultra ou sur les Xiaomi Mi 11.

Le OnePlus 9 Pro sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge filaire Warp Charge 65T. Celle-ci permet de recharger entièrement le smartphone à une puissance de 65W en seulement 29 minutes. Le OnePlus 9 Pro a également amélioré la recharge sans fil par rapport à son prédécesseur, puisque celle-ci passe à 50 W, comme le Xiaomi Mi 11. Elle permet au smartphone de passer de 1% à 100 % en seulement 43 minutes.

OnePlus met le paquet sur la photo

Cette année, OnePlus entend bien rattraper la concurrence en photo. Le fabricant chinois a longtemps été critiqué par ses fans dans ce domaine. Pour cela, OnePlus a annoncé avoir investi 150 millions de dollars dans un partenariat de 3 ans avec Hasselblad.

OnePlus x Hasselblad – Crédit : OnePlus

Tout comme Leica chez Huawei et Zeiss chez Vivo, la partie photo des smartphones a été développée en partenariat avec l’entreprise suédoise. En s’appuyant sur l’expertise d’Hasselblad en matière de science des couleurs, la nouvelle solution de couleur, nommée « Natural Color Calibration with Hasselblad », vise à apporter des couleurs plus riches et fidèles aux clichés des OnePlus 9.

Le module photo du OnePlus 9 Pro comprend 4 caméras, dont un nouvel objectif principal Sony IMX789 de 48 MP. Il sera épaulé par le même capteur ultra grand-angle IMX766 que l’on retrouve sur l’OPPO Find X3 Pro que nous avions pu tester. Ce dernier à la particularité d’utiliser la technologie « Freeform », qui permet de réduire la distorsion sur les photos.

OnePlus x Hasselblad – Crédit : OnePlus

Le OnePlus 9 Pro disposera également d’un téléphoto de 8 MP, qui lui permettra d’effectuer un zoom optique 3.3x et un zoom numérique 30x. Enfin, on retrouvera à l’arrière un capteur monochrome de 2 MP. À l’avant se trouve un capteur de 16 MP pour les selfies.

OnePlus a réussi à faire du OnePlus 9 Pro un smartphone relativement compact et léger pour sa taille, puisque celui-ci mesure 163,2 x 73,6 x 8,7 mm pour un poids de 197 g. Il est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et qu’il est compatible avec le NFC, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Enfin, il dispose de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos ainsi que d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le OnePlus 9 : une version plus modeste du OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Astral Black – Crédit : OnePlus

OnePlus revoit certaines caractéristiques à la baisse pour le OnePlus 9. En effet, celui-ci est équipé d’un écran plat de 6,55 pouces Full HD+ AMOLED (2400 x 1080 pixels), compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cependant, contrairement au OnePlus 9 Pro, il ne disposera pas de la technologie LTPO.

Il sera alimenté par la même batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire Warp Charge 65T. Cependant, la recharge sans fil passe de 50W à seulement 15W sur ce modèle. Cela reste cependant une amélioration par rapport au OnePlus 8 que nous avions testé, puisque celui-ci ne pouvait pas être rechargé en sans-fil.

OnePlus 9 Winter Mist – Crédit : OnePlus

Côté photo, le OnePlus 9 doit se contenter de 3 caméras, dont un capteur principal IMX689 de 48 MP. Il n’est pas nouveau puisqu’il s’agit du capteur principal du OnePlus 8 Pro de l’année dernière. Celui-ci sera accompagné du même capteur ultra grand-angle IMX766 de 50 MP que le OnePlus 9 Pro, ainsi que d’un capteur monochrome de 2 MP. La caméra selfie logée dans un petit poinçon est également un IMX471 de 16 MP.

Contrairement au OnePlus 9 Pro, le OnePlus 9 fait l’impasse sur la certification IP68, mais conserve les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et le capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Enfin, le smartphone mesure 160 x 74,2 x 8,7 mm et pèse seulement 192 g.

OnePlus 9 Actric Sky – Crédit : OnePlus

Prix et disponibilité en France

Le OnePlus 9 Pro sera disponible en précommande à partir du 23 mars à 16h30. Il sera ensuite disponible en vente le 31 mars sur le site officiel de OnePlus, chez FNAC/Darty ou encore sur Amazon. Pour toute précommande du smartphone avant cette date, OnePlus offrira un chargeur sans fil 50W ou des OnePlus Buds, ses écouteurs sans fil. Voici un récapitulatif des prix pour chaque version :

OnePlus 9 Pro 8 + 128 Go : 919 € en Morning Mist, Pine Green et Stellar Black

OnePlus 9 Pro 12 + 256 Go : 999 € en Pine Green et Stellar Black

Il faudra se montrer un peu plus patient pour mettre la main sur le OnePlus 9, puisque les livraisons ne débuteront que le 26 avril. Vous pouvez néanmoins déjà le précommander, et recevoir ainsi des OnePlus Buds Z en cadeau.

OnePlus 9 8 + 128 Go : 719 € en Artic Sky et Astral Black

OnePlus 9 12 + 256 Go : 819 € en Winter Mist et Astral Black

Cette année, OnePlus a donc décidé d’augmenter de 20 euros les prix de ses smartphones par rapport à la série OnePlus 8 l’année dernière. Seul le prix du OnePlus 9 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage n’a pas augmenté, probablement pour ne pas dépasser la barre psychologique des 1000 euros. Contrairement à Samsung ou Apple, OnePlus a fait le choix de conserver l’adaptateur dans la boite de ses smartphones. Les OnePlus 9 et 9 Pro seront donc livrés avec un chargeur de 65W.

Source : OnePlus