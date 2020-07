OnePlus lance trois nouveaux téléviseurs Android à un prix abordable en Inde

Aujourd’hui, OnePlus a élargi cette gamme avec le lancement de ses nouvelles séries U et Y, qui fonctionnent toutes les deux avec Android TV de Google.

Crédit : OnePlus

Alors que le téléviseur OnePlus original était à un produit haut de gamme avec des caractéristiques spéciales telles qu’une barre de son rétractable, les séries U et Y sont plus classiques. Les deux nouvelles séries s’attachent un excellent rapport qualité-prix.

La série U de OnePlus TV se compose d’un seul modèle, le OnePlus TV 55U1. Ce téléviseur de 55 pouces est doté d’un panneau 4K fixé à un cadre métallique avec un effet de fibre de carbone. C’est un design très élégant et, comme tous les modèles annoncés aujourd’hui, le cadre est très fin. Il possède également un haut-parleur de 30W.

Quant à la série Y, elle se concentre sur des prix encore plus bas et, surtout, sur des tailles différentes. Les modèles 43Y1 et 32Y1 offrent respectivement des écrans 1080p et 720p tout en conservant la même qualité d’image et les mêmes performances. Vous trouverez également deux haut-parleurs de 10 W.

Des caractéristiques alléchantes

Les trois nouveaux modèles sont équipés de panneaux LCD. Ils couvrent la gamme de couleurs DCI-P3 à 93% avec supportent le HDR10 et le Dolby Atmos. La 55U1 elle se démarque en supportant également le Dolby Vision.

Parallèlement à ces nouveaux modèles de télévision, OnePlus lance également quelques nouvelles fonctionnalités. Il y a un nouveau mode enfant qui, lorsqu’il est activé, offre un contrôle parental sur les types de contenu et une minuterie. Il y a aussi le « Data Saver Plus« , un mode spécial qui permet aux utilisateurs d’être avertis lorsque leur téléviseur consomme un certain volume de données.

Tout cela est basé sur la TV Android, avec le support intégré de Prime Video et de Netflix. Le 55U1 fonctionne avec un MediaTek MT5887, 3 Go de RAM et vous disposez de 16 Go de stockage. La série Y de OnePlus TV, quant à elle, ne dispose que d’1 Go de RAM et de 8 Go de stockage.

Côté tarifs, on retrouve la 55U1 à 600€ HT, la 43Y1 à 275€ HT et la 32Y1 à 155€ HT. Il n’y a pour l’instant pas d’informations concernant une disponibilité future à l’international.