Xiaomi se lance dans les télévisions OLED avec la Mi TV Master

Le premier modèle OLED 65 pouces de Xiaomi est nommé Mi TV Master, vendu au prix de 12.999 yuans (environ 1600€ HT). Celui-ci possède le système exploitation maison de Xiaomi, MIUI for TV.

En termes d’apparence, l’avant de ce téléviseur utilise un design très borderless sur les 4 côtés, avec un ratio d’écran de 98,8%. La partie la plus fine du cadre ne mesure que 4.6mm. De plus, l’appareil dispose d’un socle en verre avec des lumières qui viennent améliorer l’ambiance. La télévision équipée du pied mesure 1448.7mm de longueur, 872.8mm de largeur et 248mm de profondeur pour un poids total de 36.7kg.

Xiaomi a équipé ce téléviseur d’un panneau OLED 4K 10 bits 120 Hz de LG Display, qui couvre 98,5% de la gamme de couleurs DCI-P3 et a une différence de couleur (Delta E) inférieure à 1,5. Celui-ci est capable de monter à une luminosité de 1000 nits et permet d’afficher 1.07 milliards de couleurs. Il affiche un contraste de 1000000:1. L’appareil a également un temps de réponse de 1 ms avec un mode ALLM (Auto Low Latency Mode), parfait pour le gaming, et prend en charge la compensation de mouvement MEMC à 120 Hz, le HDR dynamique et le taux de rafraîchissement variable (VRR).

De plus, Xiaomi a également ajouté la prise en charge d’un HDMI 2.1 eARC, et affirme que le produit est « né pour la prochaine génération de consoles de jeux« . Sans surprise, ce téléviseur a également reçu la certification Dolby Vision (également HLG, HDR10, HDR10+), et son système audio à neuf haut-parleurs 65 W prend en charge Dolby Atmos 2.1.2 (canaux gauche et droit 2 × 12,5W, canaux surround 2 × 10W, caisson de basses 20W avec une cavité sonore de 1.9L 50Hz-20kHz).

Une partie processeur qui n’est pas en reste

Quant à la partie processeur, Xiaomi a choisi la puce MT9650 de MediaTek, qui est équipée de quatre cœurs CPU Cortex-A73 et de quatre cœurs GPU Mali-G52 MC1. La télévision dispose également de 3 Go de RAM et de 32 Go de capacité de stockage intégrée. Elle prend en charge le Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.0.

De plus, Xiaomi utilise une combinaison de quatre microphones sur ce téléviseur pour une reconnaissance vocale précise avec XiaoAI, son assistant vocal. Il convient de mentionner que la télécommande incluse prend en charge le NFC, et les utilisateurs peuvent utiliser le téléphone mobile Xiaomi compatible NFC pour interagir avec la télévision. Grâce à une nouvelle fonction Touch Screen Cast, l’utilisateur peut dupliquer l’écran de sa télévision sur son téléphone et naviguer dans les options et menus à travers celui-ci.

Le téléviseur OLED 65 pouces de Xiaomi « Master » sera en vente demain en Chine. Le prix est en effet très bon marché en termes de spécifications comparé à ce que peuvent offrir des téléviseurs comme le LG CX, vendu à 3000€. Il n’y a pour l’instant aucune information concernant un lancement en Europe, mais la récente arrivée de Xiaomi dans le domaine des téléviseurs en France laisse présager l’arrivée d’une gamme OLED dans le futur.

Source : Xiaomi