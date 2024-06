OnePlus 13 : une nouvelle fuite révèle presque tout de son appareil photo

Le OnePlus 13 se profile comme déjà comme un digne successeur du fleuron chinois si l’on en croit les fuites qui se succèdent. On en sait maintenant plus sur la partie photo du smartphone, grâce à un leaker qui annonce quelques changements de taille.

Crédit : Science & Knowledge / YouTube

Sur Weibo, le réseau social chinois, les rumeurs concernant le OnePlus 13 vont bon train. Toutes ne sont pas bonnes à prendre, toutefois on fera confiance à Digital Chat Station, dont les prédictions s’avèrent bien souvent vraies. Le leaker vient d’apporter de nouveaux détails sur le prochain fleuron de OnePlus, notamment sur son appareil photo.

On en sait plus sur l’appareil photo du OnePlus 13

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 13 sera équipé de trois capteurs de 50 mégapixels. Une conclusion saute toute de suite aux yeux : OnePlus aurait donc décidé de réduire à 50 MP la résolution du téléobjectif, par rapport à la génération précédente qui était équipée d’un capteur 64 mégapixels.

Le leaker affirme également que le fabricant de smartphone poursuit son partenariat avec Hasselbad pour la partie photo du smartphone. Les capteurs seront ainsi conçus conjointement avec l’entreprise suédoise, connue pour ses appareils photos qui sont allés sur la Lune lors des missions Apollo de la NASA.

Capture d’écran Weibo

Le OnePlus 13 revoit la résolution du téléobjectif à la baisse

À titre de comparaison, l’excellent OnePlus 12 (notre test) dispose également d’une configuration à trois caméras :

50 mégapixels pour l’appareil principal

64 mégapixels pour le téléobjectif

48 mégapixels pour le grand angle.

Bien sûr, il est tout à fait possible que son successeur intègre des capteurs plus récents et plus performants. Toutefois, la résolution sera moindre sur le téléobjectif. En revanche, un léger gain de 2 mégapixels serait réalisé sur le capteur grand angle.

Vu ces fuites récentes, nul doute que le OnePlus 13 sera voué à intégrer notre guide des meilleurs smartphones de la marque chinoise. Pas plus tard que la semaine dernière, on apprenait que OnePlus 13 serait équipé d’une batterie de 6000 mAh : rien que ça. Cet ajout devrait permettre au smartphone d’atteindre une autonomie record.

Il se murmure également que la firme serait la première à proposer la puce Snapdragon 8 Gen 4 dans un smartphone avec le OnePlus 13. Un avantage de taille, quand les modèles concurrents du même acabit seront encore tous équipés de la génération précédente du processeur de Qualcomm. Selon le calendrier des années précédente, le concepteur de la puce compte probablement la présenter au dernier trimestre 2024. Le OnePlus 13 devrait rapidement suivre.