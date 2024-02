Meilleur smartphone OnePlus : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones OnePlus

OnePlus a la particularité de proposer des appareils haut de gamme à un prix inférieur à 1000 euros. Mais il ne vend pas uniquement ce type de produit. La marque chinoise propose des téléphones de toutes les gammes possibles et à des prix toujours accessibles. Côté éco-système, la marque dispose toujours du service Android. Mais elle offre également une surcouche, avec son OxygenOS. D’ailleurs, le fabricant a annoncé que ses mobiles bénéficieront de 4 années de mises à jour.

Que ce soient les navires amiraux comme le OnePlus 11 ou 10 Pro, ou bien des modèles plus abordables avec la gamme Nord, ils offrent tous un excellent rapport qualité/prix. Ce n’est pas pour rien que la marque chinoise a séduit de plus en plus d’utilisateurs ces dernières années. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones OnePlus .

OnePlus 12, le meilleur smartphone OnePlus

Avec le OnePlus 12, le fabricant chinois fait un retour remarqué sur le marché des smartphones premium. En effet, ce nouveau fleuron de la marque se positionne comme un sérieux concurrent aux iPhone et autres Galaxy de Samsung. Dans tous les cas, il est équipé du dernier SoC de Snapdragon le 8 Gen 3 aux excellentes performances. De plus, il est couplé à 16 Go de ram (ou 12 selon la version) ce qui lui octroie une puissance impressionnante.

En résumé, c’est un très bon choix pour les fans de gaming sur mobile. Ensuite, il possède une dalle Amoled de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le format est ici impressionnant, en effet, à titre de comparaison, le S24 Ultra dispose d’un écran de 6,8 pouces. D’autre part, son module photo se compose de 4 capteurs, dont un grand angle de 50 Mpx, un ultra grand angle de 48 Mpx , un téléobjectif de 64 Mpx. L’ensemble offre des clichés de très bonne qualité, sans être au niveau des fleurons du secteur.

Cependant, notons que ce OnePlus 12 est lui disponible à un tarif bien plus abordable. Pour finir, il embarque une batterie de 5400 mAh qui lui confère une excellente autonomie (presque deux jours selon nos tests). Enfin, sa charge rapide de 100W peut recharger le smartphone à 100% en moins de 30 minutes.

OnePlus 11, l’alternative haut de gamme

Sorti début 2023, le OnePlus 11 est le dernier vaisseau amiral en date de la marque chinoise. C’est le smartphone le plus puissant de l’entreprise actuellement sur le marché. Et il est bien entendu compatible 5G. Côté performance, on peut compter sur le nouveau processeur de Qualcom, le Snapdradon 8 Gen 2. Pour les fans de gaming, ce téléphone est un excellent choix.

D’autant plus qu’il se décline dans deux versions. La première dispose d’une capacité de stockage de 128 Go accompagnée de 8 Go de ram. La seconde possède 256 Go de stockage et 12 Go de ram. Son écran est équipé d’une dalle Amoled de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa batterie de 5000 mAh vous assurera 2 jours d’autonomie et elle est accompagnée d’une charge rapide capable de recharger l’appareil en seulement 25 minutes. Mais comme souvent avec les modèles OnePlus, on lui reprochera un système photo absolument pas au niveau de la concurrence.

Même si selon les conditions il peut vous offrir de belles images. Et comme dit précédemment, il est garanti avec 4 années de mises à jour d’OxygenOS. En bref, c’est un excellent smartphone haut de gamme à un prix bien plus abordable que celui de ses concurrents.

OnePlus 10 Pro, le smartphone premium au meilleur prix

Le OnePlus 10 Pro est probablement le meilleur smartphone du catalogue de la marque. Il n’est pas aussi puissant que le OnePlus 11, mais ses performances sont excellentes. Son écran Amoled de 6,7 pouces offre une superbe qualité d’image avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Il est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui dispose de belles performances. Mais hélas, ce dernier a tendance à faire chauffer l’appareil. En termes d’autonomie, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Cette dernière n’est pas son point fort, selon l’utilisation il peut être compliqué de finir la journée.

Pour finir, il dispose de 3 capteurs photos qui offrent une bonne qualité. Quand on sait que la partie photo n’est pas le point fort de la marque, ce modèle a des performances plus qu’honorables. Il existe en deux versions : une première de 128 Go de stockage et 8 Go de ram et une seconde de 256 Go avec 12 Go de ram. Pour conclure, à la vue de son tarif abordable et de ses bonnes performances, le OnePlus 10 Pro reste le meilleur appareil de la marque.

OnePlus 10T, le meilleur rapport qualité/prix

Le OnePlus 10T est sorti quelques mois après la version 10 Pro. Il se propose à un prix plus abordable et avec un très bonne fiche technique. Comme son aîné, il dispose d’un écran Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz.

Il se décline en deux versions. La première contient 128 Go de stockage accompagné de 8 Go de ram. Mais la seconde a la particularité de disposer de 256 Go de stockage avec 16 Go de ram. Le tout est en plus accompagné du processeur Snapdragon 8+ Gen 1. En bref, c’est un excellent smartphone gaming qui ravira tous les fans de jeux mobiles.

On peut aussi compter, sur une batterie de 4800 mAh qui tiendra une journée entière d’utilisation. Et la charge rapide de 150 watts permet de le recharger complètement en moins d’une heure. Cependant, la partie photo n’est toujours pas la meilleure du marché. Pour conclure, le OnePlus 10T dispose d’un superbe écran et offre de très bonnes performances. C’est probablement le modèle Oppo qui offre le meilleur rapport qualité/prix .

OnePlus Nord 2T, la qualité OnePlus au meilleur prix

On aurait pu parler du OnePlus Nord 2 mais vu la très légère différence de prix avec la version 2T, nous avons décidé de ne retenir que ce dernier. Ce modèle est équipé d’un écran Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. À l’inverse des autres smartphones de la marque, il n’est pas équipé d’un SoC Snapdragon. Ici, on retrouve un processeur Mediatek Dimensity 1300 aux bonnes performances pour le gaming. Et comme toujours, il existe en deux versions : 8Go/128Go et 12Go/256Go. La qualité photo est ici honorable.

On retrouve 3 capteurs photos, un grand angle de 50 MPx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un dernier capteur de 2 Mpx. Compte tenu du prix, les performances photos sont plutôt bonnes. Petit bémol, l’autonomie qui est relativement faible. Il dispose d’une batterie de 4500 mAh avec laquelle il va être difficile de tenir une journée entière sans avoir à le recharger.

Mais comme souvent avec les appareils OnePlus, il est équipé de la charge rapide. Cette dernière est toujours aussi convaincante en rechargeant la batterie en seulement 30 minutes. En bref, si vous voulez acheter un smartphone OnePlus à un prix très abordable, le Nord 2T est un excellent choix.

OnePlus Nord 3 5G, le smartphone milieu de gamme de OnePlus

Dans le domaine du milieu de gamme, on trouve chez le fabricant chinois, le très réussi OnePlus Nord 3 5G. Sa sortie a été très discrète par rapport à la version 3 Lite, pourtant, c’est un smartphone disposant d’un très bon rapport qualité/prix.

Pour commencer, il existe dans deux versions différentes : 16/256 Go et 6/128 Go. Les prix officiels sont respectivement de 549 euros et de 449 euros. Hélas, ils ont tendance à être plus chers chez les revendeurs spécialisés. Côté technique, on trouve un processeur Mediatek Dimensity 9000 offrant de bonnes performances. Sinon, la dalle Amoled de 6,74 pouces est rafraîchie à 120 Hz. Sur ce point, la qualité d’affichage est vraiment bonne. Pour la partie photo, le module comprend un ensemble de 3 capteurs. On trouve ici, un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx.

Les clichés pris de jour sont d’excellente qualité, et chose rare pour un appareil de milieu de gamme, il tire même son épingle du jeu la nuit. Dernier point, sa batterie de 5000 mAh offre aisément une journée d’autonomie, mais on aurait aimé un peu mieux. Enfin, sa charge rapide 80W est capable de le recharger en à peine plus de 30 minutes. Au final, le seul problème du OnePlus Nord 3 5G est la difficulté à le trouver sur le marché. De plus, son prix est généralement plus élevé que sur le site officiel de la marque.

OnePlus Nord CE 3 Lite, le smartphone OnePlus le plus abordable

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est le dernier-né de la marque chinoise. Sorti quelques semaines après le OnePlus 11, ce nouveau smartphone est un modèle qui se veut performant et abordable. On va tout de suite préciser qu’il est disponible dans seulement une seule version. En effet, il embarque 128 Go de capacité de stockage et 8 Go de ram. Il est équipé du processeur Snapdragon 695 5G. Sa puissance est relativement modeste mais ce SoC suffira pour un usage basique.

Mais son principal point fort se trouve du côté de sa batterie de 5000 mAh. Même avec un usage intensif, il offre une autonomie d’environ 2 jours. Un véritable plus pour un smartphone de cette gamme. Il dispose aussi de 3 capteurs photos : un principal de 108 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Mais malgré cette jolie fiche technique, la qualité photo peine à convaincre. Le problème se trouve du côté du traitement logiciel qui n’est pas du tout au niveau du capteur principal de 108 Mpx.

Mais quoiqu’il en soit, le OnePlus Nord CE 3 Lite offre un bon rapport qualité/prix. Il ne se destine pas à un public de gamer, ni aux adeptes de la photo. Mais pour un usage quotidien basique il est suffisant. D’autant plus que l’écosystème OxygenOS est toujours aussi plaisant à utiliser. D’ailleurs c’est un très bon choix de premier mobile pour un adolescent ou pour un étudiant.

🧐 Quelle est l’origine de la marque OnePlus ?

Le fabricant OnePlus est une marque chinoise créée en 2013 et basée à Shenzen. Ces fondateurs sont Carl Pei et Pete Lau et le constructeur appartient à la société BBK Electronics. Cette dernière possède également Oppo et Realme. Mais OnePlus ne fabrique pas uniquement des smartphones. L’entreprise propose également des écouteurs sans fil, des montres connectées et depuis peu des tablettes.

En France sa renommée s’est faite grâce à une stratégie marketing originale. En effet, les premiers modèles comme le OnePlus 2 étaient uniquement disponibles sur invitations. Depuis la marque étoffe son catalogue et s’est fortement démocratisée. Aujourd’hui, elle est devenue un acteur majeur sur le marché du smartphone. Et même en terme d’innovation, elle n’est pas en reste. Récemment le OnePlus 11 Concept a été présenté et ce dernier embarque un circuit de refroidissement liquide.

📲 Quels sont les avantages des smartphones OnePlus ?

Comme vous avez pu le comprendre au cours de ce guide, le grand point fort de la marque est le prix de ses smartphones. En effet, même le navire amiral, le OnePlus 12 est disponible à un prix inférieur à 1000 euros. Tous les téléphones du constructeur offrent un bon rapport qualité/prix. On apprécie aussi beaucoup la surchouche OxygenOS au sein de l’écosystème Android qui est agréable à l’utilisation. De plus, OnePlus garantit des mises à jours Android pendant 4 années, et des MAJ de sécurité pendant 5 ans. Pour conclure, les appareils de la marque, sont généralement de bons modèles pour le gaming.

😕 Quels sont les défauts des smartphones OnePlus ?

Côté défauts, ces derniers vont varier d’un produit à l’autre. Mais comme vous avez dû vous en rendre compte pendant ce comparatif, le gros point faible de OnePlus est la partie photo. Mais si certains modèles ont des performances honorables, dans l’ensemble le fabricant chinois ne fait pas d’ombre à ses concurrents. Si vous cherchez un photophone, vous pouvez passer votre chemin. Cependant, on précisera quand même que les systèmes photo de OnePlus ont quand même tendance à s’améliorer ces dernières années. D’ailleurs, c’est la cas du dernier OnePlus 12 qui est capable de prendre des clichés de qualité.

