OPPO dévoilerait de nouveaux écouteurs TWS en plus de son smartphone Reno 7 aujourd’hui

D’ici quelques heures, OPPO dévoilera le Reno 7, son smartphone milieu de gamme qui succèdera au Reno 6 sorti il y a seulement deux mois. Comme nous l’avions vu dans notre test, le OPPO Reno 6 propose des fonctions photo et vidéo originales, mais il a du mal à s’imposer face à ses concurrents comme le OnePlus Nord 2. Le Reno 7 devrait donc apporter des innovations intéressantes, dont un écran AMOLED à 90 Hz.

Rendu des écouteurs OPPO Enco Free 2i – Crédit : Giznext

D’après une fuite du blog Giznext, le fabricant chinois a prévu une autre surprise lors de son annonce aujourd’hui. Il dévoilerait effectivement de nouveaux écouteurs abordables, les Enco Free 2i. Ce ne serait pas des successeurs directs des Enco Free 2 qui sont polyvalents avec une bonne réduction de bruit active, mais plutôt une version à prix réduit.

Pas de réduction de bruit active sur les OPPO Enco Free 2i, mais d’autres fonctionnalités basiques indispensables

Les OPPO Enco Free 2i pourraient donc faire l’impasse sur la réduction de bruit active et les autres spécifications haut de gamme. Néanmoins, les écouteurs sans fil seraient équipés des fonctionnalités audio les plus indispensables aujourd’hui. Ils prendraient donc en charge le Bluetooth 5.0 et assureraient une connectivité de 10 mètres. Selon Giznext, « la plage de connectivité de 10 m qui est une norme standard pour tous les produits audio sans fil économiques, y compris les haut-parleurs et les écouteurs/casques ».

Le boîtier de charge sans fil des prochains écouteurs d’OPPO accueillerait aussi un port USB Type-C. Nous n’avons aucun détail sur la batterie des Enco Free 2i, mais il n’y aura probablement pas de charge rapide sur ces écouteurs à prix réduit. Les écouteurs se contenteraient d’une charge standard de 5 W.

Une fonctionnalité intéressante des OPPO Enco Free 2i est qu’ils devraient pouvoir s’appairer avec plusieurs appareils. Les utilisateurs pourraient ainsi passer de leur smartphone à leur tablette, puis à leur PC par exemple. Cette fonctionnalité améliore grandement l’expérience utilisateur. Elle confèrerait un avantage considérable aux Enco Free 2i. Enfin, nous ne connaissons pas encore le prix de ces écouteurs abordables. OPPO aurait apparemment prévu de les sortir en Chine dans un premier temps avant un lancement mondial.

Source : NotebookCheck