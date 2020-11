L’OPPO Find X3 Pro prendra en charge la profondeur des couleurs 10-bit de l’appareil photo à l’écran

En effet, OPPO veut être le premier fabricant Android à proposer un système de gestion des couleurs qui prend en charge toute la gamme DCI-P3 ainsi qu’une profondeur de couleur de 10 bits pour la capture, le stockage et l’affichage.

Oppo Find X2 Pro – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

L’OPPO Find X2 Pro est sans aucun doute un des meilleurs smartphones de 2021. Lors de notre test, nous avions déjà mis en avant les caractéristiques techniques impressionnantes de son écran. C’est notamment grâce à lui que OPPO a confirmé son statut de pionnier de la 5G, et a réussi à se hisser dans le TOP 5 des fabricants de smartphones les plus populaires en Europe au troisième trimestre 2020.

OPPO Find X3 Pro : la compatibilité 10-bit de bout en bout

Il existe sur le marché quelques appareils dits « compatibles 10 bits » mais qui sont en fait « 8+2 bits » ou « 8 bits + FRC », qui imitent essentiellement les performances d’un écran 10 bits en utilisant un panneau 8 bits. Alors que le Find X2 Pro d’OPPO utilise un système 8+2 bits, mais la société a maintenant confirmé qu’elle passera à un affichage 10 bits natif pour le prochain smartphone Find X3. Un écran 8-bit permet d’afficher un peu plus de 16 millions de couleurs, alors qu’un écran 10-bit peut afficher plus d’un milliard de couleurs. La différence est donc gigantesque.

En ce qui concerne l’étalonnage, l’entreprise va améliorer la précision des couleurs avec une note JNCD (Just Noticeable Color Difference) plus faible de 0,4. Mais ce n’est pas tout. Il sera également compatible avec la capture et le stockage HEIF 10 bits. L’utilisation du format HEIF pour stocker des images permettra d’obtenir un fichier 50% plus petit qu’un JPEG, tout en conservant le même niveau de détails. Le fabricant chinois fera aussi évoluer l’enregistrement HDR de 8 bits à 10 bits, comme l’a déjà fait Apple avec son iPhone 12 Pro. Tout comme son prédécesseur, l’OPPO Find X3 Pro est attendu dès le mois de février 2021.

Source : engadget