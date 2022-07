Oppo pourrait lancer un nouveau Find X5 Pro avec un processeur plus puissant en août 2022

Il semblerait que le fabricant chinois Oppo s’apprête à lancer un nouveau smartphone cet été, et il s’agirait d’un simple Find X5 Pro avec un processeur plus puissant. On s’attend même à un nouveau modèle pliable à clapet.

Sur le réseau social chinois Weibo, le célèbre leaker Digital Chat Station vient de révéler qu’Oppo pourrait relancer son téléphone phare, le Find X5 Pro. Ce dernier ne sera pas identique à la génération précédente, puisqu’il utiliserait un nouveau processeur.

Oppo avait levé le voile en février dernier sur les FInd X5 Lite, Find X5 et Find X5 Pro, ses smartphones phares de l’année 2022. Le modèle le plus haut de gamme, le Find X5 Pro que nous avions pu tester, avait été un des premiers à utiliser le processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1.

Celui-ci a aussi été adopté par la plupart des smartphones haut de gamme de 2022, dont notamment les versions américaines des Galaxy S22, le OnePlus 10 Pro, le Vivo X80 Pro ou encore les Xiaomi 12 et 12 Pro. Oppo prévoirait désormais de relancer son Find X5 Pro, mais cette fois-ci avec le récent Snapdragon 8+ Gen 1.

Le nouvel Oppo Find X5 Pro pourrait corriger la plupart des défauts de son prédécesseur

Cela fait maintenant plusieurs mois que la puce Snapdragon 8 Gen 1 est régulièrement critiquée par les utilisateurs de smartphones Android premium. Ceux-ci ne se plaignent pas de sa puissance, puisqu’il s’agit d’un des processeurs les plus performants, mais plutôt de sa consommation énergétique.

En effet, le Snapdragon 8 Gen 1 utilise la gravure en 4 nm de Samsung, qui semble assez peu efficace énergétiquement. Les smartphones Android qui l’utilisent sont souvent assez décevants au niveau de l’autonomie, et sont surtout sujets à des problèmes importants de surchauffe. Qualcomm avait alors récemment dévoilé une nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 gravée en 4 nm par TSMC, qui utilise une technologie beaucoup plus avancée.

Les premiers tests des Xiaomi 12S, qui ont été parmi les premiers à l’utiliser, ont montré que la puce permettait d’augmenter l’autonomie des smartphones de près de 15 % par rapport à leurs prédécesseurs, et semble moins chaude lors de sessions de jeux prolongées. Le prochain Oppo Find X5 Pro qu’Oppo pourrait dévoiler au mois d’août devrait donc être plus froid, plus endurant, et près de 10 % plus performant.

Digital Chat Station annonce également que le fabricant chinois prépare également un smartphone Find N2, qui succèdera au Find N que nous avions pu prendre en main. Cependant, il s’agirait cette fois d’un smartphone à clapet, comme les Galaxy Z Flip.

Source : Digital Chat Station