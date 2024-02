Orange offre cette chaîne TV pour vous détendre, c’est gratuit !

© Envato

Imeartch arrive chez les abonnés bouquet TV de Orange sur le canal 115

Cette nouvelle chaîne repose sur le concept de slow tv avec des programmes longs pour vous détendre

En tout, Imeartch propose 6 thèmes variés

2024 débute à peine que Orange fait plaisir aux clients. Après le lancement d’un forfait à seulement 6,99 euros/mois pour 30 Go d’Internet, le FAI offre une nouvelle chaîne de télévision à son bouquet TV, sans surcoût. Il s’agit de Imeartch qui diffuse des programmes longs pour la relaxation.

Imeartch s’invite sur le canal 115 du bouquet TV de Orange

Orange a-t-il des choses à se faire pardonner après avoir empêché ses clients de zapper les publicités en replay sur TF1 et M6 ? Le FAI ajoute Imeartch à son bouquet TV sur le canal 115. Si vous vous demandez quels programmes retrouver sur cette nouvelle chaîne, il s’agit de contenus inspirés de la slow tv. C’est-à-dire de longs programmes sur plusieurs sujets qui permettent d’avoir un regard sur le monde.

Il s’agit donc, vous l’aurez compris, d’une chaîne de relaxation. Parfaite si vous voulez faire autre chose en étant branché sur Imeartch ou si vous avez plus de facilité à vous endormir devant des images paisibles. On retrouve plusieurs thèmes pour que chacun trouve son bonheur sur le canal 115 :

Nature

Voyage

Découverte

Culture

Hobbies

Sport

Imeartch explique vouloir créer une “expérience relaxante et apaisante” avec “des images et des sons”. Le mot “slow” de “slow tv” renvoie au fait de prendre le temps de vivre et d’apprécier les moments simples. Loin des programmes TV habituels très cacophoniques avec de nombreuses sollicitations visuelles. Avec le canal 115, on se pose.

Les autres chaînent changent de disposition

La venue de Imeartch sur le canal 115 bouscule la disposition des autres chaînes. Voici les nouveaux canaux où les retrouver :

Marmiton TV : 117

Kitchen Mania : 118

Explore : 119

Animaux : 120

Crime District : 121

Chasse & Pêche : 122

Toute l’histoire : 123

Histoire TV : 124

Ushuaïa TV : 125

MyZen TV : 126

Science et Vie TV : 127

L’ajout de cette chaîne est une bien bonne nouvelle pour les abonnés à Orange qui a été sacré meilleurs réseau Internet 5G de 2023. Free est quant à lui à la traîne mais peut compter sur de solides arguments comme le lancement de sa nouvelle Freebox Ultra.