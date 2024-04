Orange : nouveau décodeur WiFi 6 et offre fibre avec TV 4K, des nouveautés à découvrir

Orange met à jour son expérience TV avec le lancement du Décodeur TV 6, intégrant le WiFi 6 pour une connexion plus stable et rapide. En plus, ils offrent une option fibre avec TV 4K, pour une visualisation plus nette et immersive. Voilà de quoi transformer vos soirées devant la télé.

Décodeur TV 6 d’Orange

Orange fait évoluer son offre TV avec un nouveau décodeur WiFi 6 et une offre fibre avec TV 4K. Des nouveautés qui promettent une expérience TV plus fluide et immersive, mais qu’il convient de présenter de manière neutre et objective pour que chacun puisse se forger sa propre opinion.

Un décodeur WiFi 6 pour une meilleure connexion

Le nouveau Décodeur TV 6 d’Orange est doté de la technologie WiFi 6, censée offrir une connexion plus stable et plus rapide pour profiter pleinement de vos programmes TV et de vos soirées streaming. Il intègre l’assistant vocal Alexa, permettant de piloter le décodeur et d’accéder à diverses fonctionnalités à la voix.

Ce nouveau décodeur intègre un processeur dernière génération et une mémoire doublée pour une expérience fluide et réactive. Il donne accès à de nombreux services de streaming populaires comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Paramount+, ainsi qu’à un large éventail de chaînes TV.

Orange met en avant le caractère éco-responsable de son décodeur, avec notamment l’utilisation de plastique recyclé et recyclable et une consommation électrique réduite. Orange évoque notamment un impact carbone réduit de 41 %.

Pour ceux qui sont intéressés, l’offre Livebox Max, disponible en versions Fibre et ADSL, inclut le Décodeur TV 6. La version Fibre de l’offre Livebox Max comprend notamment la Livebox 7, compatible avec le Wi-Fi 6E, ainsi que le service Wifi Sérenité qui propose l’expertise technique d’Orange et jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi gratuits.

L’offre intègre également une Airbox avec 20 Go disponibles sur demande et la fonction Stop Pub pour bloquer les appels indésirables sur votre ligne fixe. Il est à noter que l’ajout d’un second décodeur TV 6 est possible moyennant des frais d’activation de 10 €. Cette offre est proposée à 34,99 € par mois pendant les six premiers mois, puis passe à 57,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois.

Nouveau décodeur TV 6 : caractéristiques techniques

Connectivité : WiFi 6 (802.11ax), Ethernet Gigabit

WiFi 6 (802.11ax), Ethernet Gigabit Processeur : Dernière génération (modèle non communiqué par Orange)

Dernière génération (modèle non communiqué par Orange) Mémoire : Doublée par rapport au modèle précédent (capacité exacte non communiquée)

Doublée par rapport au modèle précédent (capacité exacte non communiquée) Stockage : Suffisamment d’espace pour stocker des applications et des programmes téléchargés

Suffisamment d’espace pour stocker des applications et des programmes téléchargés Système d’exploitation : Android TV

Android TV Résolution vidéo : Prise en charge de la 4K UHD et du HDR

Prise en charge de la 4K UHD et du HDR Son : Compatible Dolby Atmos

Compatible Dolby Atmos Connectivité Bluetooth : Oui, pour connecter des périphériques audio sans fil

Oui, pour connecter des périphériques audio sans fil Ports : USB, HDMI, etc. (liste complète non communiquée par Orange)

USB, HDMI, etc. (liste complète non communiquée par Orange) Télécommande : Infrarouge et vocale (avec Alexa intégré)

Infrarouge et vocale (avec Alexa intégré) Consommation électrique : Réduite de 70% par rapport au modèle précédent

Offre fibre avec TV 4K : une option alléchante ?

En parallèle, Orange enrichit son catalogue avec la nouvelle offre Serie Spéciale Livebox Fibre + Smart TV. Suivant l’exemple de concurrents tels que Bouygues ou SFR, cette formule associe un abonnement à la fibre optique avec une Smart TV 4K, en partenariat avec Samsung.

Cette offre se détaille comme suit : un choix entre huit modèles de téléviseurs connectés Samsung, de 43 à 65 pouces, disponibles à partir de 49 €. L’abonnement fibre optique est proposé à 45,99 € par mois et inclut la Livebox 5, offrant des débits allant jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 500 Mbit/s en envoi. L’offre comprend également jusqu’à 140 chaînes de télévision, accessibles avec le décodeur Ultra HD 4K sur demande, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et les DOM. Cette offre nécessite un engagement de 24 mois.

Offre fibre avec TV 4K : les détails techniques