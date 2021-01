Diablo 2 : le remake sera réalisé par les développeurs de celui de Tony Hawk

Diablo II fait partie avec Warcraft III et World of Warcraft des jeux qui ont fait les heures de gloire de Blizzard. Le célèbre Hack’n Slash dispose encore d’une communauté active de joueurs alors que sa suite, Diablo 3, est sortie en mai 2012. Énormément de rumeurs ont fait état d’un remake puis de son quasi-abandon.

Capture de l’écran titre. Source : Blizzard

En 2019, les 3 fondateurs de Blizzard avaient annoncé un problème de sauvegarde en interne. Une bonne partie des données de Diablo II avaient disparu, rendant la création d’un remaster extrêmement compliquée. Un coup dur à l’époque pour les fans de ce jeu culte.

Vicarious Visions en charge du remake

Vicarious Visions est un studio fondé en 1995 et racheté par Activision en 2005. Le studio est réputé pour quelques très bons titres comme Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. L’année dernière, les développeurs avaient redonné vie à une autre célèbre franchise des années 90 avec Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 qui a battu des records de ventes à sa sortie.

Jusqu’en 2020, c’est l’équipe Blizzard’s Team 1, à l’origine de Warcraft III : Reforged, qui était en charge du projet Diablo II : Resurrected. Néanmoins Blizzard a dissout la Team 1, affectant quelques membres à d’autres équipes et se séparant des autres progressivement. De ce fait, le projet revient à la Team 3 et pour les soutenir, Vicarious Visions vient d’être absorbé par Blizzard Entertainment.

Si cela peut laisser présager un remake de qualité, les fans ont immédiatement montré leur inquiétude sur cet usage, judicieux ou non, l’avenir nous le dira, des talents et ressources du studio. En effet, beaucoup craignent que Vicarious subisse le même sort qu’Activision’s Raven Software, qui en dehors de Call of Duty : Black Ops Cold War l’année dernière, n’a pas développé de projet propre depuis le grand oublié Singularity sorti en 2010.

Le Hack’n Slash chez Blizzard

Une grande attente se construit autour des hack’n slash de Blizzard. Diablo II, a été pour son époque un incontournable du genre et laisse nostalgique beaucoup de joueurs. Diablo III, bien qu’ayant une grande base de joueur actif, n’a pas su combler les fans et divise aujourd’hui encore les avis.

Bien que le jeu soit dans son ensemble bien réalisé, il s’est grandement popularisé et est devenu facile d’accès. Une bonne chose pour certains, une franche déception pour d’autres qui ont fini par se tourner vers des jeux concurrents. Parmi eux, on peut citer Path of Exile, du studio Grinding Gear Games. GGG a recruté l’un des designers originaux de Diablo et s’impose pour de nombreux joueurs comme la suite spirituelle du jeu de Blizzard.

Avec l’arrivée prochaine de Diablo IV, également développé par la Team 3, Diablo Immortal (sur mobile) et l’annonce du passage de Vicarious sur le remake de Diablo II, les fan de Hack’n Slash risque de vibrer dans les années à venir.

Source : screenrant