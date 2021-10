Un avion-espion a détecté un OVNI en forme de canard en plastique volant à 320 km/h

Aux États-Unis, un avion espion qui surveille les trafiquants de drogue a détecté un OVNI qu’il a suivi pendant 40 minutes. Cet OVNI qui n’est toujours pas identifié volait à plus de 320 km/h et il ressemblait à un canard en plastique.

Un avion-espion, un RC-26, du département de la Sécurité intérieure des États-Unis était en mission de surveillance et de reconnaissance pour traquer les trafiquants de drogue à Tucson, en Arizona. Équipé d’une technologie à la pointe, l’avion-espion n’a pas détecté de criminels. Il a cependant repéré un OVNI en forme de canard en plastique le 23 novembre 2019.

L’OVNI en forme de canard en plastique – Crédit : NY UAP DISCUSSION / YouTube

La vidéo des images capturées par l’avion de reconnaissance a été partagée en ligne. À environ 21h, heure locale, l’avion espion repère un objet non identifié qu’il suit pendant 40 minutes. Comme on peut le lire dans la description de la vidéo, « l’objet n’émet aucune chaleur, mais accélère et décélère tout au long de la séquence ». Mais alors, de quoi s’agit-il exactement ?

L’objet volant n’émet pas de chaleur, mais il se déplace entre 145 et 320 km/h

L’OVNI en forme de canard en plastique avait une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. Il ralentissait parfois à 145 km/h avant de repartir de plus belle. Comme l’a rapporté The Sun, « la forme – estimée à environ 1,8 mètre de long – dévale le paysage et semble changer de vitesse et de direction à mesure qu’elle se déplace ».

Un ancien agent spécial du contre-espionnage de l’armée américaine, Luis Elizondo, a confirmé que ce sont de véritables images. Elles ont bien été capturées par un RC-26 de reconnaissance. Il a déclaré à The Sun qu’il pourrait s’agir de plusieurs ballons attachés entre eux avant d’ajouter que : « ce n’est que mon point de vue initial et c’est pourquoi nous développons une bonne IA – pour être sûr à 100 % dans des cas comme celui-ci ».

Cependant, un expert en imagerie thermique, Dave Falch, ne pense pas qu’il puisse s’agir de ballons. Il a reconnu être « complètement perdu quant à ce que cela pourrait être ». Ce mystérieux objet volant reste donc non identifié pour le moment, à l’instar des trois OVNIS filmés par les pilotes de la Navy qui ont été déclassifiés par le Pentagone l’année dernière.

Source : ComicBook