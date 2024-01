Palworld : les 10 meilleurs mods pour en profiter au maximum

Alors qu’il vient tout juste de sortir, Palworld dispose d’ores et déjà de nombreux mods. Nous avons réuni les plus populaires afin de vous permettre de profiter à fond de ce nouveau jeu de survie qui fait un carton en se plaçant en tête des ventes sur Steam !

Palworld est le nouveau phénomène vidéoludique de ce début d’année. Ce Pokémon-like développé par Pocketpair a réussi le pari incroyable de en réalisant plus de 4 millions de ventes en 3 jours sur Steam. Un jeu de survie inspiré de Minecraft et de l’univers coloré des Pokémon, où les armes sont de rigueur. Tandis que le jeu n’est à l’heure actuelle disponible qu’en accès anticipé sur Steam et le Xbox Game Pass, des dizaines de mods sont déjà disponibles.

Si vous souhaitez modifier le jeu à votre guise afin de personnaliser votre expérience et d’en tirer toujours plus de fun, nous avons réuni quelques-uns des meilleurs mods disponibles pour Palworld à l’heure actuelle. Vous trouverez toutes les instructions nécessaires à leur utilisation sur leurs pages officielles.

Activer le God mode

Vous souhaitez contrôler tous les aspects de votre personnage comme bon vous semble ? Ce mod vous permet de modifier aisément les paramètres de Palworld, afin de rendre le jeu plus ludique. Avec le mod Modifications du jeu, vous pouvez notamment augmenter les chances d’apparition des Pals rares, mais aussi modifier la quantité d’endurance consommée durant un sprint, ou lorsque vous nagez, escaladez ou volez. Vous pouvez également influer sur plein d’autres statistiques comme la régénération de votre santé, le temps de réapparition, le poids des objets, ou encore les améliorations lorsque vous passez au niveau supérieur. En bref, ce mod vous permet de simplifier votre expérience de jeu, mais aussi de cheater votre personnage.

Augmenter le nombre de joueurs en ligne

Palworld est limité à quatre joueurs en local sur Xbox et jusqu’à 32 joueurs sur Steam. Toutefois et grâce à ce mod, vous pouvez augmenter le nombre maximal de joueurs sur un serveur multi. Il est ainsi possible de se retrouver à plus de 32 joueurs à la fois sur la map, en définissant une nouvelle limite. Vous pouvez également modifier le nom du serveur, la vitesse des cycles jour/nuit, ainsi que du taux d’expérience. Il n’est toutefois pas possible d’augmenter le nombre de joueurs en local.

Fluidifier votre expérience

Le mod MTPBWY-Palworld a été conçu à l’origine pour améliorer les performances de jeux comme Star Wars: Jedi Survivor, Remnant 2, ou encore Dead Island 2. Il permet de rendre les jeux fonctionnant sous le moteur Unreal Engine plus fluides. Ce mod s’adresse en particulier aux joueurs qui disposent d’une configuration peu optimisée pour le gaming. Bien que Palworld ne soit pas très gourmand en ressources, ce mod pourra toutefois s’avérer utile pour aider le jeu à mieux fonctionner dans l’éventualité où quelques problèmes de fluidité nuisent à votre expérience. Vous pourrez ainsi atteindre des niveaux de framerate plus élevés sans avoir à investir dans une nouvelle carte graphique.

Obtenir de plus beaux graphismes

Après avoir amélioré la fluidité du jeu, vous pouvez également le rendre plus beau en utilisant ce mod, qui s’adresse toutefois, cette fois-ci, à des ordinateurs disposant de caractéristiques haut de gamme. Grâce au mod Visuels graphiques améliorés, Palworld profite donc de meilleurs rendus graphiques. Pour ce faire, le mod améliore notamment la résolution, ainsi que la réalisation des ombres et des nuages.

Augmenter la capacité de transport de son personnage

Le mod Augmentation du poids de transport vous permet de commencer la partie avec une capacité maximale de poids à 1000 au lieu de 300. Ce qui est pratique si vous souhaitez repousser au maximum le moment où vous aurez atteint la limite de poids de votre inventaire, et où vous devrez vous débarrasser d’un objet afin de pouvoir en récupérer un autre, souvent à contre-cœur. Ce mod vous permettra également d’augmenter le poids de votre inventaire de 250 à chaque fois que vous passerez un nouveau niveau.

Augmenter la durabilité des armes et outils

Grâce à ce mod, vous allez pouvoir profiter pendant plus longtemps vos armes et outils avant qu’ils ne s’usent. En effet, ce dernier a pour effet de multiplier par deux la durabilité maximale de vos armes, armures et objets. Un mod bien pratique, qui vous permettra de changer deux fois moins souvent les items de votre équipement.

Débloquer toute la carte

Comme son nom l’indique, ce mod vous permet de débloquer l’intégralité de la carte lorsque vous êtes en mode multijoueur. Concrètement, il dévoile les zones inexplorées, mais vous devrez toutefois les parcourir pour débloquer les points de voyage rapide. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu du terrain de jeu qui vous attend.

Incarner Ondine de Pokémon

Étant donné que Palworld se rapproche grandement d’un jeu Pokémon dans son design, pourquoi ne pas jouer la carte à fond et incarner l’un des plus célèbres personnages de la licence nipponne ? Grâce à ce mod, les fans de la première heure peuvent personnaliser l’apparence de leur personnage avec le skin d’Ondine, ou Misty en anglais. Les seules conditions pour incarner la dresseuse de Pokémon de type Eau est d’utiliser un personnage féminin et de l’équiper de la tenue par défaut. Moment de nostalgie garanti !

Changer Foxparks en Spyro

Ce mod vous permet de changer l’apparence de Foxparks, un petit renard de feu, en dragon. Mais pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de l’un des plus connus du jeu vidéo : Spyro. Vous pourrez ainsi vous balader aux côtés de cet emblématique personnage, découvert en 1998 sur PS1. Il s’agit là de la version tirée du remaster Spyro Reignited Trilogy, sorti en 2018. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez que votre Foxparks bénéficie de toutes les animations 3D du célèbre dragon violet.

Désactiver le HUD pour prendre de jolies captures d’écran

Vous souhaitez prendre de belles captures d’écran, vierges de toute UI, qui a tendance à casser l’immersion ? Ce mod est fait pour vous ! Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir purement et simplement supprimer le HUD dans Palworld. Ce qui signifie que toutes les informations comme votre niveau de santé, les informations sur les pals, les objectifs à remplir, ou encore les actions contextuelles sont masqués. Heureusement, vous pouvez passer d’un mode à l’autre très facilement en appuyant sur la touche F9. De cette manière, vous pourrez prendre vos meilleurs screenshots en jeu.