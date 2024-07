Panne Free : des abonnés toujours privés de connexion malgré l’annonce de la résolution

© Envato

Le réseau fibre a été victime de plusieurs sabotages dans la nuit de dimanche à lundi, des câbles longue distance ayant été sectionnés. Six départements ont été touchés (Bouches-du-Rhône, Aude, Oise, Hérault, Meuse et Drôme), les utilisateurs déplorant notamment de gros ralentissements et des coupures Internet. La situation était théoriquement revenue à la normale, Free assurant que les services avaient été rétablis dans les régions concernées.

Panne Free : des abonnés toujours privés de connexion Internet ce mardi

Or, plusieurs abonnés sont toujours victimes de dysfonctionnements ce mardi matin. Sur Down Detector, le nombre de signalements est largement au dessus de la moyenne habituelle. Sur le réseau social X, plusieurs utilisateurs vivant dans le sud de la France assurent qu’ils n’ont plus accès à Internet. “Nouvelle panne dans le Gard plus de connexion depuis minuit“, pointe notamment un abonné sous la publication de l’opérateur.

Et il est loin d’être un cas isolé. “Toujours le problème ce matin dans le Vaucluse pas d’Internet”, déplore un autre usager. “C’est peut être revenu hier matin mais c’est reparti cette nuit à 3h du matin et toujours rien à 10 h”, signale un autre. S’agit encore des conséquences de la panne survenue lundi ? La réparation a-t-elle été insuffisante ? Les abonnés sont-ils victimes d’un autre sabotage ? Difficile pour le moment de répondre à ces questions. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des informations plus détaillées.

Le problème n'est pas résolu !!! plus d'internet (fibre) depuis cette nuit !!!!! que ça soit chez moi en ardèche qu'au boulot dans le sud drome !!! — Florent (@Florent07400) July 30, 2024