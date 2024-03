Free : des abonnés accèdent aux factures d’autres clients, un bug préoccupant

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Après un début d’année intense marqué par la sortie de la Freebox Ultra, que nous avons testée ici, Free a retrouvé son pain quotidien. Une panne est notamment survenue il y a quelques jours dans les régions de Blois, Tours et Orléans. Plus surprenant, des utilisateurs ont été confrontés à un bug singulier mardi soir. Comme le révèle le hackeur éthique Only SaxX, des abonnés Free ont pu accéder aux factures d’autres utilisateurs.

Un bug épineux qui dévoile malheureusement les informations personnelles de certains clients. Voici les données accessibles :

Prénom

Nom

Adresse e-mail

Identifiant

Partie du RIB

Adresse postale

Liste des appels émis

🚨🔴CYBERALERT🔴 | 🇫🇷Free, des utilisateurs accèdent aux factures d'autres utilisateurs que les leurs !



Depuis près d'1h, de nombreux utilisateurs de #Free se plaignent d'avoir accès aux factures d'autres utilisateurs.



En voulant télécharger sa facture, c'est plutôt la facture… pic.twitter.com/to5Qfe3XTK — Only SaxX (@_SaxX_) March 5, 2024

Free assure que le problème a touché une proportion infime d’abonnés

“Quand on veut télécharger une facture, on récupère celle d’autres clients… Bonjour la production des données personnelles. RGPD ça vous parle ?” déplore un abonné sur X (ex Twitter). “A chaque fois que j’essaie de consulter ma facture je tombe sur celle de quelqu’un d’autre, chaque fois différente. Ça me semble être une grosse faille de sécurité” renchérit l’abonné Jérémy Manesse.

Un soucis @Freebox ? il serait temps de couper l’accès aux factures des autres abonnés (habitant à Morlaix, Nice, etc pour ne pas trop en dire) #freefacture — Gael C (@gaelc_) March 5, 2024

Sollicitée par Le Parisien, la maison mère de l’opérateur, Illiad, confirme la survenue d’un “bug” mardi soir. Celui-ci aurait sévi pendant près d’une heure avant d’être corrigé par Free. Iliad assure qu’un nombre très restreint d’abonnés ont été touchés. Selon le quotidien, moins de 1000 utilisateurs seraient concernés.

A lire > Freebox Ultra vs Freebox Delta : comparatif

Un tel dysfonctionnement est pour le moins préoccupant. Des personnes malveillantes pourraient exploiter les informations interceptées des abonnés pour leurs sombres desseins. Usurpation d’identité, arnaques, phishing… Les données personnelles sont du pain béni pour les malfrats du Web.

En s’appuyant sur ce type d’informations, des personnes malintentionnées peuvent rendre leurs arnaques beaucoup plus crédibles. Connaître une partie du RIB de sa victime permet par exemple de crédibiliser l’escroquerie au faux conseiller bancaire.