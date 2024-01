Free Mobile offre un beau cadeau aux abonnés pour fêter ses 12 ans

Pour son douzième anniversaire, Free Mobile a voulu marquer le coup. L’opérateur a tenu à récompenser les abonnés de son forfait 5G en leur donnant les clés de l’application TV OQEE by Free. Au menu : 220 chaînes et 500 films et séries accessibles sur smartphone, ordinateur, tablette, TV connectée et boîtier TV.

© Envato

On savait que Free Mobile prévoyait des cadeaux pour son douzième anniversaire. Lundi, le leaker Tiino-X83 révélait ainsi que l’enveloppe data du forfait 5G allait s’enrichir à partir du 10 janvier. Une information qui doit toutefois encore être confirmée officiellement. Dans un communiqué publié ce mardi, l’opérateur s’est félicité d’avoir dépassé récemment la barre des 15 millions d’abonnés.

Et pour fêter ses 12 ans, Free Mobile a bel et bien un cadeau pour les abonnés du forfait Free 5G. Ces derniers auront désormais accès à l’ensemble des contenus OQEE by Free sur tous leurs écrans (smartphones, tablettes, TV connectées, boîtiers TV, navigateur Web). “Free est le premier opérateur à proposer dans son offre Mobile un accès TV sur tous les écrans sans surcoût en France métropolitaine”, assure le FAI.

OQEE by Free est désormais inclus dans le forfait Free 5G

Pour mémoire, OQEE by Free était déjà accessible pour les abonnés Freebox. Désormais, les usagers du forfait 5G y ont également droit sans surcoût. L’application permet d’accéder à plus de 220 chaînes TV dont celles de la TNT et à de multiples services de replay. Des fonctionnalités permettent en outre d’améliorer votre expérience de visionnage. On pense notamment au contrôle du direct, au start-over ou encore à la reprise de lecture.

Les abonnés pourront en outre profiter d’OQEE Ciné, le service de VOD de Free. Au menu : un catalogue très fourni intégrant plus de 500 films et séries. Voici un aperçu des derniers ajouts :

White House Down

Fanfan la Tulipe

Scary Movie

Rencontres du troisième type

Angry Birds : le film

Taxi Driver

Spectacle de Malik Bentalha

Dans les colonnes du Parisien, le DG de l’opérateur, Nicolas Thomas, a confirmé que les prix des forfait Free Mobile n’allaient pas subir d’augmentation dans un futur proche. “Nous confirmons notre engagement de bloquer les prix de nos deux forfaits mobiles jusqu’en 2027”, souligne le dirigeant. N’hésitez pas à consulter notre dossier spécial pour tout savoir sur les forfaits mobiles proposés par Free Mobile.