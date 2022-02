Panne Free : une fibre « grignotée par des rongeurs », nouvelle coupure potentielle

De 18h30 le 22 février jusqu’à 10h15 environ ce 23 février, les abonnés fibre de Free avaient une connexion coupée. Idem côté mobile, le service était dégradé. Ni 4G, ni 5G. Les abonnés Freebox et Free Mobile n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer.

Les demandes d’information se sont multipliées sur le compte officiel des incidents Free, @Free_1337. Ce dernier est resté muet jusqu’à la publication de notre article. Celui-ci l’a fait réagir à la grande surprise des autres internautes qui attendaient des réponses depuis de longues heures.

@lapinoux si vous voulez des détails pour vos articles, contactez moi en DM. — Free 1337 (@Free_1337) February 23, 2022

Une fibre optique « grignotée par des rongeurs »

Un temps plus tard, on a enfin une communication officielle et précise sur les causes et les conséquences du dernier incident qui a bloqué des milliers d’internautes d’hier à aujourd’hui.

Deux incidents ont eu lieu les 21 et 22 février. Free explique qu’ils n’ont rien à voir. Le premier est dû à un arrachement de ligne, le second à des rongeurs ! Ce dernier a eu lieu « sur des fibres gérées par un autre opérateur ». La recherche de panne a abouti en pleine nuit. Une « réparation d’urgence » et a été effectuée dans la matinée, ce qui concorde avec le retour à la normale du réseau.

Bonjour, une rupture de fibre a eu lieu hier soir à Chevreuse(78) à 18h30. Cette coupure est différente de celle ayant eu lieu le 21/02 dernier.

Cependant elle a entraîné une interruption de service pour tous les abonnés concernés par la coupure du 21/02 plus quelques autres.

1/5 — Free 1337 (@Free_1337) February 23, 2022

Une coupure temporaire et maîtrisée peut avoir lieu

Free ajoute, et c’est important, qu’une réparation définitive sera lancée lors de l’une des prochaines nuits. « Une coupure temporaire est possible durant la réparation », informe le fil Twitter de l’opérateur. De facto, les abonnés peuvent se tenir prêt à une autre perturbation, mais celle-ci sera voulue et contrôlée si elle a lieu.

Au final, la double panne de Free dans l’ouest de l’Île de France n’était qu’un coup de malchance pour le fournisseur d’accès.