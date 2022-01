Peaky Blinders saison 6 : Tommy et le clan Shelby font leurs adieux à tante Polly dans la bande-annonce

Dans la saison 6 de Peaky Blinders, Tommy et le clan Shelby vont faire leurs adieux à tante Polly, le personnage inoubliable de la série interprété par l’actrice Helen McCrory qui est décédée le 16 avril 2021 des suites d’un cancer.

Attendue pour février 2022, la saison 6 de Peaky Blinders est la finale de la célèbre série qui suit une famille de criminels à Birmingham dans l’entre-deux-guerres. La dernière saison est d’autant plus émouvante pour les acteurs et les fans que l’actrice Helen McCrory est décédée des suites d’un cancer le 16 avril 2021 à l’âge de 52 ans. Le tournage de la saison 6 s’est achevé quelques semaines plus tard. L’équipe de production lui avait d’ailleurs rendu hommage avec un clap sur lequel était dessiné son portrait.

Tante Polly interprétée par Helen McCrory dans Peaky Blinders – Crédit : BBC

Helen McCrory jouait le rôle de Elizabeth Gray, souvent appelée tante Polly. Matriarche de la famille Shelby, tante Polly a joué un rôle très important puisqu’elle a dirigé l’entreprise familiale pendant que les frères Shelby étaient à la guerre. La première saison de Peaky Blinders commence effectivement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tante Polly était aussi la conseillère et confidente de Thomas Shelby, alias Tommy, joué par Cillian Murphy.

Les Peaky Blinders feront leurs adieux à tante Polly avec un rite funéraire traditionnel gitan

Suite au décès de Helen McCrory, les fans se demandaient si son personnage fera une apparition dans la sixième et dernière saison de Peaky Blinders. Nous ne le savons pas encore, mais il ne fait aucun doute que le clan Shelby va faire ses adieux à tante Polly.

Michael Gray devant la roulotte en feu – Crédit : BBC

En effet, un indice a été donné dans la bande-annonce de la saison 6. On y aperçoit Michael Gray (Finn Cole) qui place son chapeau sur sa tête devant une roulotte en feu. Il s’agit plus précisément d’une verdine, une roulotte d’habitation utilisée principalement par les Tsiganes. Cette scène ressemble fortement à un rite funéraire traditionnel gitan.

Lizzie devant la roulotte en feu – Crédit : BBC

Cette scène de la bande-annonce n’est pas la seule qui fait référence à la disparition de tante Polly. Quelques secondes plus tard, on voit Lizzie, la femme de Thomas Shelby interprétée par Natasha O’Keeffe qui hurle devant la roulotte en feu. Nous ne savons pas encore à quel moment les adieux à tante Polly auront lieu dans la série. En tout cas, un rite funéraire gitan est approprié puisque Elizabeth Gray est la fille de Birdie Boswell, la « princesse gitane ». Vous pouvez retrouver la bande-annonce de la saison 6 de Peaky Blinders ci-dessous.

