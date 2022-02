Peaky Blinders : un film est déjà en production, affirme le showrunner

Bonne nouvelle pour les fans qui ne voulaient pas voir l’univers de Peaky Blinders disparaître avec la saison 6 qui sera la dernière de la série. La saison 6 de Peaky Blinders sera diffusée dès le 27 février sur la chaîne BBC en Grande-Bretagne. Elle arrivera plus tard sur Netflix.

Peaky Blinders – Crédit : BBC

Les six derniers épisodes de la série sur la célèbre mafia anglaise basée à Birmingham aborderont la Seconde Guerre mondiale. Le showrunner Steven Knight a tenu à rassurer les fans qu’ils ne marqueront pas la disparition des Peaky Blinders. En effet, six épisodes ne suffiront probablement pas à conclure tous les fils de l’intrigue introduits depuis le début de la série en 2013.

Le tournage du film de Peaky Blinders débutera en 2023

À l’occasion d’une interview accordée à Digital Spy, Steven Knight a révélé qu’il ne peut pas confirmer si les deux frères Tommy et Arthur Shelby continueront leur histoire sur grand écran. « C’est encore impossible à dire. Mais le film – oui », a-t-il déclaré. Le showrunner a ensuite ajouté que : « nous allons faire un film, un long-métrage, qui fera avancer l’univers, et puis une fois que nous aurons fait avancer l’univers dans la Seconde Guerre mondiale, nous verrons où cela nous mènera ».

Le film de Peaky Blinders sera ainsi la suite directe de la série. La production est actuellement en train de composer le casting du long-métrage. Steven Knight n’a pas dévoilé de noms, mais il a teasé que ce sont des acteurs bien connus. « Il y a tellement de gens, tellement de grands acteurs, avec qui nous sommes déjà, en quelque sorte, en conversation pour le film et pour tout ce qui va suivre », a-t-il précisé.

Pour le moment, le film n’a évidemment aucune date de sortie. D’après Steven Knight, « nous allons faire le film que nous tournerons dans 18 mois ou peut-être dans un peu plus longtemps ». En attendant, les fans pourront découvrir la suite des aventures du clan Shelby dès la semaine prochaine. D’ailleurs, la saison 6 rendra hommage à l’actrice Helen McCrory décédée l’année dernière. Elle interprétait le rôle de Elizabeth Gray, matriarche du clan Shelby.

