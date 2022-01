Peaky Blinders se déroulera finalement « pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà »

Initialement, Peaky Blinders devait s’achever au début de la Seconde Guerre mondiale. Les aventures de la famille Shelby se déclineront finalement pendant et après le conflit. Une toile de fond qui sera notamment développée sur grand écran après la diffusion de la saison 6.

Peaky Blinders n’a pas dit son dernier mot – Crédit : Netflix/BBC

La saison 6 de Peaky Blinders est attendue cette année. Il s’agira du point final de la série qui met en scène le clan Shelby sévissant à Birmingham. Depuis belle lurette, le scénariste Steven Knight martèle qu’il compte achever l’intrigue au tout début de la Seconde Guerre mondiale après avoir souligné l’impact dévastateur du premier conflit mondial sur ses personnages.

Pour autant, il prévoit également de mettre sur pied un long-métrage qui devrait sortir en 2023. Un film dont le scénario restait jusqu’alors mystérieux, les fans se demandant s’il s’agirait d’un préquel ou d’un séquel. Interrogé par Empire, Steven Knight vient de confirmer qu’il prendra corps « pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà ». L’ultime saison devrait ainsi poser les jalons de cette nouvelle approche scénaristique.

Peaky Blinders : la Seconde Guerre mondiale sera abordée en long et en large

La saison 6 continuera à dresser le portrait de la Grande-Bretagne d’entre- deux-guerres, soulignant « comment les leçons de la guerre n’ont pas été tirées », indique le scénariste. « C’est aussi la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin de celle-ci, il n’y a plus vraiment d’empire ». Mais le créateur de Peaky Blinders ne compte finalement pas s’arrêter au démarrage de la guerre, souhaitant dépasser cette limite temporelle pour développer ses conséquences profondes. « La saison 6 sera donc loin d’être la fin de Peaky Blinders. Il s’agira plutôt du début de la fin », révèle-t-il.

À lire > Quelles sont les meilleures séries à regarder en streaming en janvier 2022 ?

À en croire ses déclarations énigmatiques, on peut s’attendre à assister à l’étiolement de la famille Shelby même si rien n’est encore acté. « Je ne sais pas ce qui va se passer tant que je n’aurai pas commencé à écrire. Je n’ai pas l’habitude de planifier et je pense que si je le faisais, je serais incapable d’aller au bout de l’écriture ». Le champ des possibles est donc encore très large pour Thomas Shelby et consorts. Pour rappel, la saison 6 de Peaky Blinders devrait rendre hommage à Helen McCrory (tante Polly) qui est décédée le 16 avril 2021.

Source : Empire