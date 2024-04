Peaky Blinders : excellente nouvelle pour le film qui va conclure la série !

Après six saisons rondement menées, Peaky Blinders va avoir droit à son propre film qui conclura l’histoire de la famille Shelby. Le créateur Steven Knight vient d’annoncer que le tournage sera lancé en septembre prochain. Les choses sérieuses vont enfin commencer !

Cela fait déjà un certain temps que nous savons que Peaky Blinders sera conclu par un film. Deux ans après la sortie de la sixième saison, nous disposons enfin d’informations concrètes sur l’état d’avancement du projet. Interrogé par NME, Steven Knight vient de révéler que le tournage allait débuter à la rentrée prochaine.

“Cela va démarrer en septembre. Je suis en train de faire les derniers ajustements qui se prolongeront jusqu’à la veille du tournage. Mais nous y sommes. Tout a été planifié, nous avons tous les engagements dont nous avons besoin et nous sommes prêts à nous lancer”, se félicite le créateur de la série qui chapeaute aussi logiquement le long-métrage. Aucune date de sortie n’a toutefois été officialisée mais on peut espérer qu’il soit diffusé dans le courant de l’année 2025.

Sans surprise, les acteurs phares de la série seront au casting de ce film conclusion à l’instar de Cillian Murphy alias Tommy Shelby. La présence du comédien irlandais a d’ailleurs été confirmée officiellement. On s’attend également à croiser Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Shelby), Sam Claflin (Oswald Mosley), Stephen Graham (Hayden Stagg), Amber Anderson (Diana Mitford), ou encore Tom Hardy (Alfie Solomons).

Steven Knight va bénéficier de gros moyens pour rendre une belle copie. “Je crois qu’on va encore monter d’un cran avec ce film”, promet le showrunner, très enthousiaste à l’idée d’imaginer les fans se réunir dans la pénombre des salles de cinéma. “Le budget sera plus conséquent que pour la série, et c’est surtout dû au fait qu’on sait avec précision comment on veut achever ce chapitre”, précise le showrunner.

Si le film conclura l’arc principal, la franchise n’est toutefois pas près de se refermer. Plusieurs projets Peaky Blinders sont en effet dans les cartons de Netflix. Un spin-off se focaliserait notamment sur la jeunesse de Polly Gray. Une autre série se déroulant à Boston serait également en développement.