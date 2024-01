Peugeot e-5008 : on sait quand le SUV en version 100 % électrique sera dévoilé

Peugeot poursuit son offensive électrique avec la e-5008, une SUV familiale 100 % électrique qui succède à la e-3008. La nouvelle génération sera présentée en mars et proposera plusieurs motorisations, une batterie de 73 kWh et un design classique.

Peugeot e-5008 (concept généré par IA)

Quelques mois après le lancement de la e-3008, qui tacle le Model Y sur plusieurs points, Peugeot annonce une nouvelle étape dans son virage électrique avec la prochaine génération de la Peugeot 5008, désormais 100 % électrique, sous le nom de Peugeot e-5008.

Peugeot vise l’électrification pour faire face à une rude concurrence

Peugeot, comme tous les constructeurs européens, s’engage activement dans l’électrification pour répondre aux normes de Bruxelles. La marque originaire de Sochaux a déjà marqué son territoire avec la e-208, la e-2008, et la récente e-308. Mais Peugeot ne se repose pas sur ses lauriers, car la concurrence s’intensifie dans le secteur de la mobilité électrique.

La Peugeot e-3008, petite soeur de la e-5008 © Peugeot

D’autres modèles électriques sont prévus dans le pipeline de Peugeot, y compris une version électrique de la 408. Cependant, la grande nouvelle est la prochaine génération de la 5008, actuellement sur le marché depuis 2017. Cette SUV familial a été restylée en 2020 et propose des versions thermiques ainsi que des hybrides rechargeables. Mais la nouveauté réside dans l’arrivée prochaine des motorisations entièrement électriques.

Les journalistes du site britannique Autocar rapportent que la nouvelle Peugeot e-5008 sera dévoilée officiellement en mars, bien que la date précise reste à confirmer. Peugeot a évoqué cette annonce lors de l’E-Lion Day, créant une attente palpable chez les amateurs de VE. La e-5008 empruntera vraisemblablement beaucoup à la e-3008, récemment dévoilée avec ses tarifs et ses 8 ans de garantie.

Peugeot e-5008 : prix, motorisation, design, à quoi s’attendre ?

En ce qui concerne la technologie, la nouvelle génération de la 5008 s’appuiera sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, assurant une base commune pour différentes motorisations, y compris hybride. Du côté de l’électrique, on peut s’attendre à une offre similaire à celle de la e-3008, avec une garantie de huit ans.

La gamme de motorisations électriques pour la e-5008 devrait inclure :

Une version d’entrée de gamme d’environ 210 chevaux et 340 Nm de couple

Une déclinaison plus puissante avec deux moteurs, totalisant 320 chevaux.

Une variante intermédiaire de 230 chevaux pourrait également être proposée ultérieurement.

Le SUV devrait partager la batterie de sa petite sœur, avec une capacité de 73 kWh et une autonomie d’environ 527 kilomètres selon le cycle WLTP. Il est à noter que cette autonomie pourrait être légèrement réduite en raison de la taille plus imposante du SUV à sept places. Une version ultérieure avec une batterie de 98 kWh offrant jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie est également envisagée, bien que sa disponibilité soit prévue pour l’année prochaine sur la e-3008 et plus tard sur la e-5008.

L’e-5008 teasé par le groupe il y a peu © Peugeot

Du point de vue du design, la nouvelle génération devrait conserver une silhouette de SUV standard plutôt que d’opter pour un style de coupé, malgré les commentaires antérieurs de Linda Jackson, la patronne de la marque, sur la disparition des SUV avec l’électrification.

En ce qui concerne le prix, Autocar estime que la e-5008 devrait se situer autour de 50 000 euros, avec la possibilité d’être légèrement inférieur pour bénéficier du bonus écologique, à l’instar de la e-3008 qui a récemment réduit ses prix. La production de la nouvelle e-5008 pourrait être effectuée en France, à l’usine de Sochaux, comme sa petite sœur.

Source : Autocar