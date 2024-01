Tesla Model Y : une baisse de prix record pour le SUV favori des Français

Surprise : Tesla vient de réduire le prix de sa Model Y en France, son SUV électrique, pour faire face aux nouveaux SUV électriques de Renault et Peugeot. Ce geste vise à maintenir son avance sur le marché européen, où la Model Y reste la voiture la plus vendue.

Tesla Model Y (en Midnight Cherry Red) © Tesla

TL;DR Tesla baisse le prix de sa Model Y, son SUV électrique dérivé de la Model 3.

Il répond ainsi à la concurrence des SUV électriques français, la Scenic E-Tech de Renault et la e-3008 de Peugeot.

Tesla prévoit aussi de mettre à jour sa Model Y prochainement.

Tesla a réduit le prix en France de sa Model Y, le SUV électrique favori des français, dérivé de la berline Model 3. Une façon de réagir à la nouvelle concurrence, notamment européenne, avec les lancements de Renault et Peugeot de deux SUV électriques aux tarifs attractifs.

Voici les nouveaux prix de la Tesla Model Y en France

C’est une première en France : le prix de la Model Y est désormais identique à celui de la Model 3 pour la version Propulsion, et même inférieur de mille euros pour la version Grande autonomie. Tesla ne suit pas une logique de gamme classique, et cela s’était déjà produit par le passé.

C’est tout de même intéressant à noter, et cela montre que cette voiture, qui appartient à la catégorie des SUV, est le véhicule le plus vendu par le constructeur dans le monde. C’est même l’un des best-sellers du marché, et la Model Y devrait être la voiture la plus vendue en Europe sur l’année 2023, même si les chiffres officiels ne sont pas encore disponibles.

Voici les nouveaux tarifs de la Tesla Model Y en France (à partir du 17/01/2024) :

Model Y Propulsion (petite batterie) : 42 990 € (réduction de 3 000 €) Model Y Grande Autonomie : 49 990 € (réduction de 3 000 €) Model Y Performance : 55 990 € (réduction de 4 000 €)

Autres information, seule la couleur blanche est offerte, la noire est une option à 1 300 €. Tous les prix donnés ici sont hors bonus, car il y a une anomalie gouvernementale : alors que le mois de janvier est bien avancé, on ne connaît toujours pas les modalités exactes du bonus de 2024.

Le SUV électrique baisse de prix face aux Renault et Peugeot

Son statut de best-seller pourrait bien changer en 2024. Jusqu’à présent, Tesla n’avait pas de rivale dans sa gamme de prix, mais les constructeurs européens ont décidé de contre-attaquer. Coup sur coup, Renault avec sa Scenic E-Tech et Peugeot avec sa nouvelle e-3008 ont dévoilé deux SUV électriques aux prix très compétitifs.

C’est surtout le cas pour le premier, qui s’affiche à partir de 39 990 €, avec un équipement moins complet que chez Tesla où tout est de série, mais avec une fiche technique qui tient la route. De son côté, la marque de Stellantis commence à 44 990 €, avec une batterie plus grosse et une autonomie théorique supérieure à celle de l’Américain.

E-3008 © Peugeot

D’ailleurs, si vous trouvez un étrange air de famille entre les deux voitures françaises, c’est parce que Gilles Vidal a dessiné les deux modèles. Après une décennie chez Peugeot, il a été recruté par Renault, manifestement avec la consigne de ne pas trop changer de style. Images Stellantis et Renault.

Tesla devrait mettre à jour sa Model Y dans les prochains mois, sur le même modèle que la Model 3, dont le design a été revu à l’automne tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. On s’attend aux mêmes changements, à savoir des feux retravaillés ainsi qu’une meilleure isolation acoustique à l’extérieur et un nouvel intérieur encore plus épuré, sans leviers derrière le volant et avec des sièges ventilés, pour citer quelques exemples des ajustements apportés.