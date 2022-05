Pixel 6 : les utilisateurs pestent contre les coques Google officielles qui se dégradent et jaunissent

Une coque Google officielle qui a jauni en 7 mois © Reddit, u/A_Giant_Baguette

Les utilisateurs de Google Pixel 6 et du Google Pixel 6 Pro ne sont pas impressionnés par les coques officielles de Google à 29 €. En regardant Reddit et les critiques sur Amazon, des dizaines de personnes se plaignent du plastique transparent qui démontre un jaunissement extrême et même des déformations, seulement après quelques semaines d’utilisation.

Des coques Google à 29 € qui ne tiennent pas

Certains utilisateurs ont publié des photos épouvantables de leurs cas, affirmant qu’elles se sont dégradées en quelques mois à seulement deux ou trois semaines. Un fil Reddit date même de janvier. Certaines critiques mentionnent également que les étuis commencent à changer de forme autour des boutons ou du bas.

Quiconque a déjà acheté un étui de téléphone translucide à moins de 10 € est probablement familier avec ce type de décoloration. Le problème, c’est que ces produits sont estampillés Google, fabriqués et vendus par la même société qui fabrique ces téléphones.

Avec le temps, le plastique vieillit et se décolore à cause de plusieurs facteurs : les UV (soleil, néons, etc.), la chaleur, le frottement, les substances chimiques, ainsi que la propre chaleur générée par le fonctionnement du téléphone. C’est donc tout à fait normal que cela se produise, mais pas aussi vite, comme le font remarquer certains.

Heureusement, il existe de nos jours de nombreux étuis tiers pour Google Pixel. Espérons que le Google Pixel 6a, qui devrait arriver en juillet cette année, ne subisse pas le même problème. Google ne s’est pas encore exprimé à ce sujet, même si on doute que la firme de Mountain View le fasse un jour.

Source : Amazon, Reddit