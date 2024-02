Les routes de France se dégradent dangereusement, le constat est alarmant

Les routes se dégradent © Justin TALLIS/REPORT DIGITAL-REA

L’Union Routière de France (URF) tire la sonnette d’alarme : l’état des routes en France se dégrade dangereusement. Un manque d’investissement chronique, conjugué à une priorité donnée au rail, met en péril la sécurité des automobilistes et fragilise l’économie.

Routes françaises : un état lamentable qui met en danger les usagers

La France, autrefois pionnière en matière d’infrastructures routières, a chuté à la 18ème place mondiale en termes de qualité. Le constat est accablant : nids-de-poule, fissures, ornières… le réseau routier français se dégrade à vue d’oeil.

Cette situation est le résultat d’une politique d’investissement défavorable à la route. En 2022, 57 % des dépenses en infrastructures de transport ont été consacrées au rail, contre seulement 15 % pour les routes. Pire encore, les budgets alloués à l’entretien routier ne cessent de diminuer, laissant présager une dégradation encore plus prononcée du réseau.

Les routes françaises se dégradent

Un réseau routier en mauvais état est un danger pour les automobilistes. Les nids-de-poule et autres imperfections peuvent bien évidemment causer des accidents, parfois graves. Il va sans dire qu’une route dégradée est plus difficile à pratiquer, ce qui peut augmenter la fatigue et le stress des conducteurs.

Mais il n’y a pas que ça : l’état des routes a également un impact négatif sur l’économie, dit l’URF. Des routes en mauvais état ralentissent la circulation et augmentent la consommation de carburant. Elles peuvent aussi, si on va plus loin encore, dissuader les touristes et les entreprises de venir en France.

Face à ce constat alarmant, l’Union Routière de France appelle à une prise de conscience urgente des pouvoirs publics. Pour l’URF, il est impératif d’augmenter les investissements dans l’entretien et la modernisation du réseau routier français : la sécurité des automobilistes et la vitalité de notre économie en dépendent.