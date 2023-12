Meilleur smartphone Google Pixel : quel modèle choisir en 2023 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones Google Pixel

C’est avec le Pixel et Pixel XL que Google est entré sur le marché du smartphone en 2016. Et depuis la firme américaine n’a eu de cesse d’améliorer sa formule. L’une des grandes forces de ces derniers est l’appareil photo qui est toujours d’une grande qualité. Mais ce n’est pas tout. Ils reçoivent aussi de nombreuses et fréquentes mises à jour, mais surtout, ils sont les premiers à disposer des dernières innovations du système Android comme la version 14.

À l’inverse de ses concurrents, l’entreprise sort peu de mobiles chaque année. C’est pour cela que lors de ce guide, nous vous proposerons des Google Pixel plus ou moins récents. Mais rassurez-vous, certains modèles plus anciens disposent toujours d’excellentes performances. Il faut dire que la marque garantit 5 ans le suivi de l’OS sur tous ces produits. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Google Pixel.

Google Pixel 8 Pro, le meilleur du smartphone photo

Google vient de récemment commercialiser sa nouvelle génération de smartphones, les Pixel 8 et 8 Pro. Pour commencer ce comparatif, nous allons nous attarder sur la version haut de gamme, le Google Pixel 8 Pro. Bien évidemment, ce nouvel appareil embarque son lot de nouveautés.

Tout d’abord, on peut évoquer son nouveau processeur le Google Tensor G3 épaulé par 12 Go de ram. En termes de puissance, les performances sont au rendez-vous. Cependant, si nous le poussons à fond, il lui arrive de chauffer. Mais cela n’est pas non rédhibitoire. Ensuite, il possède une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. En bref, la qualité d’affichage est excellente.

Maintenant vient le principal point fort de ce modèle, la photo. Ce dernier embarque un module composé de 3 capteurs. On retrouve un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx. De jour, comme de nuit, les clichés sont sublimes. Pour plus de détails, vous pouvez trouver ici notre test complet de ce photophone.

Pour finir, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui garantit une bonne journée d’utilisation. Si vous passez en mode économie d’énergie, vous pouvez même tenir plusieurs jours. Pour conclure, ce Pixel 8 Pro dispose de nombreuses évolutions intéressantes. Mais il y a un bémol, son prix de départ de 1099€. Cela le place au niveau des smartphones les plus onéreux du marché.

Google Pixel 8, le digne successeur du Pixel 7

On continue notre sélection avec l’autre dernier-né de Google, le Pixel 8. Bien évidemment, il n’est pas aussi performant que son aîné, mais il dispose tout de même de quelques nouveautés intéressantes. De plus, son prix de départ est lui de 799 euros.

Dans tous les cas, on retrouve le même processeur, le Google Tensor G3. Ce dernier est seulement accompagné de 8 Go de ram. Les performances sont une nouvelle fois très bonnes. Ensuite, il possède un écran un peu plus petit. En effet, il embarque une dalle OLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement variable (60 ou 120 Hz). En résumé, la qualité d’affichage est ici aussi sublime.

Ensuite vient la partie photo. Cette dernière se compose de 2 capteurs avec un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. On regrette l’absence d’un téléobjectif sur ce modèle. Sinon, la qualité des clichés est bonne, mais le module est en difficulté la nuit. Dernier point, l’autonomie est elle aussi suffisante pour tenir une bonne journée. Cet appareil est équipé d’une batterie de 4575 mAh et il faut environ 1h30 pour le recharger entièrement avec son chargeur filaire de 27W. C’est honorable, mais on trouve mieux chez la concurrence.

En résumé, ce Google Pixel 8 est un produit convaincant et rempli de qualités. Cependant, le tarif de départ de 799 euros, reste embêtant, surtout que la marque nous avez habitué à des mobiles plus abordables.

Google Pixel 7 Pro, le meilleur du smartphone Google

On arrive maintenant sur la précédente génération de mobiles haut de gamme de Google. Comme son successeur, le Pixel 7 Pro est un des meilleurs smartphones photo du marché. Avec un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx (zoom optique 5x), il couvre à peu près tous types de prises de vues y compris en basses lumières.

Ceci est rendu possible grâce au traitement d’image efficace, facilité par le processeur Tensor G2. Cette dernière est toujours plus performante et consomme moins d’énergie. Le grand écran Amoled QHD de 6,7 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est d’ailleurs compatible HDR10+.

Seul point négatif, la batterie dont l’autonomie ne s’est pas améliorée. Pour finir, ce modèle existe en 128 ou 256 Go et avec 8 ou 12 Go de ram.

Google Pixel 7, un petit frère performant et abordable

On continue avec le petit frère du Pixel 7 Pro, le Pixel 7. Sur le site officiel de la marque, il y a plus de 200 euros d’écart entre les deux versions, mais même si le 7 Pro est supérieur, le Google Pixel 7 reste un très bon smartphone à un prix plus abordable.

Côté puissance, il est aussi équipé du Google Tensor G2 et propose deux versions avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Mais elles embarquent seulement 8 Go de ram dans les deux cas. Il possède un écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour la partie photo, tout est similaire sauf pour l’absence du téléobjectif de 48 Mpx. Une absence que l’on regrette beaucoup, quand on sait que le grand point fort d’un Google Pixel est son appareil photo.

Pour finir, il est équipé d’une batterie de 4355 mAh contre 5000 mAh pour le Pixel 7 Pro.

Google Pixel 6 Pro, un photophone au meilleur prix

Le Google Pixel 6 Pro est arrivé sur le marché en octobre 2021 et s’est rapidement trouvé en rupture de stock. Nous sommes en 2023, et ce modèle reste un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix. Il dispose du processeur Google Tensor G1 couplé à 12 Go de ram. Il est équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, on peut compter sur 3 capteurs, un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique x4. Sur ces points, il est très similaire au Pixel 7 Pro. Même la batterie de 5000 mAh est la même. Côté différence, il embarque un processeur Tensor de première génération.

Dans l’ensemble, le Pixel 6 Pro se pose comme une excellente alternative à ceux qui n’ont pas envie de débourser environ 800 euros pour la dernière version des smartphones de la marque.

Google Pixel 6, le meilleur rapport qualité/prix

Le Pixel 6 se propose comme une alternative au Pixel 7, et il faut dire qu’il n’a pas grand-chose à lui envier. Sorti en même temps que la version Pro, on trouve en différence l’absence du téléobjectif de 48 Mpx. Ce qui est toujours dommageable sur un téléphone Google, mais qui explique aussi la différence de prix.

Par contre, ce modèle est équipé d’une batterie de 4600 mAh contre une de 4355 mAh pour le Pixel 7. Vous pourrez évidemment tenir une journée entière avec une charge complète de votre smartphone. Il est lui aussi proposé avec 128/256 Go de capacité, mais seulement 8 Go de ram sont proposés avec cette version. Mais on trouve exactement le même processeur (Tensor G1).

Pour finir, il dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. Avec son prix abordable, et toutes ses qualités, le Google Pixel 6 est un excellent modèle pour tous ceux qui souhaitent posséder un smartphone du fabricant.

Google Pixel 7a, la qualité Google au meilleur prix

Le Google Pixel 7a est le tout dernier arrivé du catalogue smartphone du géant américain. Comme son prédécesseur, il se pose comme une alternative abordable aux versions Pixel 7 et 7 Pro. Et même si son tarif est plus bas, il ne sacrifie pas pour autant les performances.

D’ailleurs, ici aussi on trouve le processeur Tensor G2 accompagné de la puce de sécurité Titan M2. Mais le Pixel 7a existe seulement dans une version 128 Go de capacité de stockage couplé à 8 Go de ram. Son écran embarque une dalle OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. À la vue de son prix, la qualité de son écran et ses performances sont excellentes. Pour la partie photo, il est équipé de deux capteurs : un grand-angle de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Il peut évidemment capter des vidéos en 4K à 60 fps.

Enfin, l’autonomie est assez bonne. Il dispose d’une batterie de 4385 mAh avec recharge filaire 20W et recharge sans fil de 18W. Cette dernière n’existait pas sur le Pixel 6a. Il est disponible dans 4 coloris différents : charbon (noir), neige (blanc), Océan (bleu clair) et Coral (rouge). Pour résumer, le Google Pixel 7a offre un rapport prix/performances incroyables sur le marché actuel du smartphone.

Google Pixel 6a, la qualité Google à moins de 400 euros

Le Google Pixel 6a est une version plus abordable que ses aînés. Mais bien entendu les performances ne sont pas les mêmes. Déjà, en matière de stockage, ce modèle est disponible seulement en 128 Go et est juste accompagné de 6 Go de ram.

En termes de puissance il est équipé de la première génération de Google Tensor. Cette dernière offre des performances honorables, mais ce n’est pas non plus le meilleur téléphone pour le gaming. Pour la partie photo, point fort de la marque, on trouve seulement deux capteurs : un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Pour finir, il embarque une batterie de 4410 mAh et est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

En bref, sans être le meilleur smartphone de la marque américaine, il permet de profiter de l’environnement Android sans pour autant se ruiner.

📲 Pourquoi choisir un smartphone Google Pixel ?

Posséder un Google Pixel offre plusieurs avantages. Comme dit au début de guide, l’un des grands points forts de la marque se trouve du côté de la photo. En matière de photographie, les smartphones du fabricant sont parmi les meilleurs du marché. Ils ne sont pas ceux qui disposent du plus de capteurs, mais force est de constater que le rendu est toujours excellent. Même les versions les plus anciennes vont vous offrir une excellente expérience. De jour comme de nuit, les photos seront de qualité. Cela s’explique par les très bonnes performances de son logiciel spécialisé dans le traitement de l’image.

On peut aussi parler du design qui est assez unique par rapport à ses nombreux concurrents également sous Android. De plus, ce sont les possesseurs de Google Pixel qui profitent en premier des dernières versions d’Android. Et on notera aussi des performances plus que bonnes du côté des processeurs. Ce sont de très bons smartphones pour le gaming, surtout les derniers modèles.

On rappellera aussi que la marque ne propose pas seulement des mobiles. La marque est aussi présente sur le marché de la tablette. D’ailleurs, nous avons pu tester la tout dernière Google Pixel Tablet et la dernière montre connectée Pixel Watch 2.

💶 Quel est le prix d’un Google Pixel ?

Comme avez pu le constater au cours de ce guide, les Google Pixel sont loin d’être les produits les plus chers. Même les modèles haut de gamme sont plus abordables que leurs contreparties de chez Samsung ou Apple. Un Pixel 7 Pro de 128 Go va coûter 849 euros, contre environ 1400 euros pour un Galaxy S23 Ultra de même stockage. Même si ce dernier reste plus performant, la différence de prix est très conséquente.

Dans l’ensemble, les meilleurs smartphones de l’entreprise vont rarement dépasser les 1000 euros. Des Pixel 7 et 7 Pro vont coûter entre 699 et 999 euros selon la version. Pour du haut de gamme sur le marché actuel, ils ont des prix très convenables.

Et si vous vous procurez des versions antérieures, le tarif va encore descendre. Par exemple, on peut trouver le Pixel 6a à seulement 459 euros sur le Store officiel. Et il est possible de le trouver moins cher chez certains revendeurs spécialisés. En bref, avec les Google Pixel, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix pour un smartphone. Hélas, la nouvelle série des Pixel 8 et 8 Pro ont changé la donne. Ils sont particulièrement onéreux avec des tarifs de respectivement 799 et 1099 euros. En résumé, de vrais mobiles haut de gamme.

🤔 Quel est le Google Pixel le mieux adapté à mes besoins ?

Sur cette question, tout va dépendre de vos envies et surtout de votre budget. Si pour vous la qualité d’affichage et l’autonomie sont essentielles, mieux vaut vous tourner vers le Pixel 7 Pro. Évidemment cette qualité a un coût élevé. De même, si vous avez un budget serré, la version 6a reste un choix très intéressant. Cependant, si vous prêt à investir environ 100 euros de plus, le Pixel 7a est un choix tout indiqué. Enfin, si la photo est le facteur le plus important pour vous, alors le Pixel 6 Pro est le meilleur choix possible. Pour terminer, si on doit parler seulement en rapport qualité/prix, alors le Google Pixel 6 est le smartphone tout désigné.

